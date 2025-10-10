Latam amplia operações em Fortaleza com novos voos diários para Recife e Salvador

Após ter sinalizado, no início de setembro, um crescimento de apenas 0,8% em partidas no aeroporto de Fortaleza em janeiro de 2026 sobre igual período do ano passado, a Latam incrementará a movimentação de Fortaleza em janeiro próximo com mais duas ligações óbvias e importantes: mais um voo diário a Recife e a Salvador.

Os voos constam na base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e já estão à venda.

Foto: Elaboração própria

Agora sim, a companhia crescerá mais na Capital e dará boas-vindas a 2026 em melhor estilo. A base receberá o E2 da Embraer e, possivelmente, já no próximo ano, o Airbus 321 XLR, segundo fontes do mercado da aviação.

Para incentivar ainda mais a Latam, inclusive a pensar em novas rotas para a Europa, por exemplo, há um novo decreto de subvenção que pode colaborar financeiramente com a implantação, conforme publicamos.

O próximo ano, portanto, será histórico, em maior ou menor grau, para a Latam e para Fortaleza. A primeira pista para tal análise é que teremos o maior janeiro em matéria de assentos oferecidos pela TAM/LATAM na Capital cearense: 380.680 assentos.

Ainda não será, porém, a maior quantidade de partidas por mês da série histórica, porque 2011 trouxe 1016 partidas. Janeiro de 2026 mostra 972 partidas, a segunda maior, avanço interessante.

Serão, em média, mais de 31 decolagens por dia, 7,8% sobre janeiro de 2025.

O incremento é importante e fará com que Fortaleza tenha mais assentos e partidas que Porto Alegre, que ultrapassará a capital cearense como base em termos anuais.

A capital gaúcha terá 928 partidas em janeiro de Latam Brasil, Chile e Peru, somando quantidade superior a 353.000 de ida e volta. Com a previsão de 12/09, Porto Alegre superaria Fortaleza, mês de maior movimentação do aeroporto cearense.