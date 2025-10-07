Novo incentivo fiscal ao setor aéreo pode turbinar voos e fazer de Fortaleza um hub para a Europa

O novo decreto estadual 36.878, publicado em 2 de outubro de 2025, abre uma janela estratégica para transformar o Aeroporto de Fortaleza em um verdadeiro hub internacional para a Europa. A medida regulamenta a lei que prevê a concessão de subvenção econômica ao setor aéreo, com foco em novas operações internacionais que tenham origem, conexão ou destino no Ceará.

A subvenção, limitada a R$ 10,1 milhões por ano, poderá ser concedida a companhias que implantem no mínimo três voos semanais para novos destinos internacionais e sugere que esses voos “interligando o Ceará a um novo destino europeu” “podem chegar a sete frequências semanais”.

O Ceará, portanto, incentiva a ocorrência de voos diários — o que pode acontecer muito provavelmente com a chegada do Airbus 321 XLR, da Latam e da Ibéria.

Veja também Igor Pires E2 da Latam pode ampliar em até 80% os destinos domésticos em Fortaleza Igor Pires Latam dá o próximo passo como hub em Porto Alegre. E Fortaleza, fica para trás? Igor Pires Lufthansa e ITA Airways preparam, enfim, terceiras bases no Brasil?

As duas parceiras devem estar mais cheias de energia para crescer em Fortaleza.

LATAM e Ibéria: possíveis alvos naturais

A LATAM, que já opera para Lisboa com o Boeing 787, é forte candidata a ampliar sua presença com a chegada do Airbus A321XLR, aeronave ideal para operar até sete voos semanais, com menor custo e alta eficiência.

A Latam, inclusive, se programou, nos últimos meses, para reduzir os voos à Flórida e incrementar (surpresa) para três voos semanais a Lisboa, que já opera desde abril, “novo destino europeu”.

Isso dá o spoiler do que deve acontecer nos próximos 18 meses: Fortaleza com voos diários a Lisboa, muito provavelmente. Em 2026 ainda, Fortaleza fortalecida com a chegada dos Embraer 195-E2, alimentando os voos internacionais com forte conectividade doméstica.

A Ibéria, que iniciará suas operações em janeiro, deverá ser outra forte candidata a receber os R$ 10 milhões anuais. Iniciará com três voos semanais e, já disse à Coluna, que pretende chegar a voos diários em Fortaleza.

Discover Airlines

Já a Discover Airlines, subsidiária da Lufthansa, que está em negociação com a Fraport, gestora do aeroporto de Fortaleza, pode, possivelmente, ter na subvenção um motivo a mais para se interessar por Fortaleza. Certamente, se vier, fará jus a algum valor.

Pelo Decreto, as operações devem iniciar em até 6 meses, contados do início da implementação da subvenção.

À Fraport, perguntamos se o valor pode servir como incentivo na negociação com a Discover, porém, também não recebemos resposta.

Com o incremento possível de movimentações com essas 3 companhias (Discover ainda especulada), em 2026, portanto, teríamos uma chance fortíssima de termos um exponencial aumento de voos à Europa, com o incentivo oportuno do Governo do Estado.

Teríamos, localmente, 4 grandes grupos mundiais da aviação: Ibéria (IAG), Air France (Air France-KLM), Discover (Lufthansa) e Latam, sem mencionar a grande Tap.

Da Latam, não tenho mais dúvidas de que acontecerá, inclusive o mini-hub internacional da Latam. A dúvida é saber se todos os voos podem ser para Lisboa. Não sabemos se haverá outra subvenção para países como Estados Unidos.

Pedimos comentários à Secretaria de Turismo sobre a emissão do decreto 36.878/2025; porém, não recebemos comentários até então. À Fraport, perguntamos se o valor pode servir como incentivo na negociação com a Discover; porém, também não recebemos resposta. Por fim, perguntamos à Latam se a proposta do decreto foi sugerida pela própria empresa; porém, até então, não recebemos resposta.

O que prevê o incentivo

O decreto autoriza o governo do Ceará a conceder subvenção econômica (incentivo financeiro) a empresas aéreas que implantarão novos voos internacionais regulares de passageiros ou cargas com origem, conexão ou destino no Estado do Ceará, principalmente no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A empresa aérea precisa: