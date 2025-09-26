Latam dá o próximo passo como hub em Porto Alegre. E Fortaleza, fica para trás?

O segundo semestre de 2025 marcará uma virada de quase uma década: Porto Alegre ultrapassará Fortaleza como base da Latam, com mais de 30 partidas diárias, algo inédito na capital gaúcha.

A mudança ocorre graças ao Decreto Estadual 57.760/24, que viabiliza um hub internacional de conexões no Aeroporto Salgado Filho, com foco em destinos nas Américas e Europa.

A Latam, em parceria com a Fraport e o governo do Rio Grande do Sul, encontrou no Sul do país um terreno fértil para crescer (mais). A capital gaúcha já está ligada a Buenos Aires, Santiago, Lima e terá mais voos regulares para Confins-BH, Curitiba e Florianópolis.

Enquanto isso, em Fortaleza, a Latam seguirá crescendo pouco, e janeiro de 2026 é prova disso, com 27 a 29 partidas diárias, mesmo sendo uma das cidades que mais incentivou a Latam nos últimos anos.

O Ceará foi pioneiro ao aderir, ainda em 2018, a convênio do Confaz que reduzia o ICMS sobre o querosene de aviação a zero e, ainda, aprovou lei que oferecia subvenções milionárias à companhia aérea que se enquadrasse em critérios de operação robusta.

Segundo a Lei 16.580/2018 do Ceará, a Latam recebeu até R$ 100 milhões do erário cearense, além da isenção fiscal.

A Latam aderiu e cresceu 43% entre 2018 e 2020, e colocou Fortaleza entre suas quatro maiores bases nacionais, algo que perdura até agosto passado.

A companhia também passou a operar em Juazeiro do Norte e Jericoacoara, com subvenções mensais que chegam a R$ 400 mil por voo, além de incentivos e subvenção do Piauí para a rota Fortaleza–Parnaíba.

Mesmo com todo esse apoio, a Latam ainda não deu o próximo passo em Fortaleza. Enquanto Recife deslanchou com a Azul (até 65 partidas diárias), Salvador cresceu muito com a Gol (até 45 partidas diárias) e Porto Alegre agora se torna hub da Latam, Fortaleza permanece presa à promessa de se tornar um centro de conexões relevante: fará 10 anos em 2028.

O CEO da companhia, Roberto Alvo, chegou a declarar ao portal Reportur que a Capital cearense operava entre “60 ou 70” voos diários. A afirmação, no entanto, é pouco precisa: apenas em julho passado, Fortaleza se enquadrou nesse intervalo, com cerca de 30 a 35 decolagens diárias, o que não representa nem 61 operações (pousos + decolagens).

Ainda, a companhia reduziu de 5 para 4 voos internacionais semanais desde 2023. A legislação cearense foi até ajustada para permitir que os benefícios fossem aplicados a aeronaves menores, sem exigência de carga. Ainda assim, a Latam optou por não retornar às 5 operações semanais.

A situação é ainda mais frustrante quando se observa que Fortaleza tem melhores índices de ocupação nas aeronaves da LATAM do que Porto Alegre. De janeiro a agosto de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Capital cearense acumula 83% de ocupação em voos da Latam Brasil, contra 82% da capital gaúcha.

Latam investe pouco em Fortaleza

A Latam, que recebeu incentivos como poucas companhias no Brasil, decidiu investir, por ora, em outro lugar. Muito provavelmente, aeronaves recém-recebidas pela empresa estão sendo levadas para outras localidades, como Porto Alegre.

Inclusive, Porto Alegre recebe voos de Santiago da Latam Chile e voos de Lima com a Latam Peru. Os voos da Latam em Fortaleza são todos realizados com a matriz brasileira, como a rota Fortaleza–Santiago.

Recebemos da Latam que “o grupo é uma multinacional que atua por meio de suas afiliadas instaladas no Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Equador. A definição de qual afiliada será responsável pela operação de uma determinada rota considera diversos fatores, como exigências regulatórias, estratégias comerciais e disponibilidade operacional.”

“A Latam reforça ainda que quaisquer novas operações ou ajustes em sua malha aérea serão comunicados oportunamente.”

É provável que a Sra. Andrea Pal, CEO da Fraport Brasil, tenha estado em Lima, conforme publicamos na semana passada, para, analogamente, pedir voos entre a capital peruana e Fortaleza com a LATAM Peru.

Setur, Fraport e Latam

Em conversas com a Fraport, que é a gestora de ambos os aeroportos, Fortaleza e Porto Alegre, disse-nos, a respeito da base Porto Alegre da Latam superar a base Fortaleza, que “a estratégia e definição de malha aérea, frequências e voos é responsabilidade de cada companhia aérea.”

Já a Latam declarou que é atualmente a maior operadora do aeroporto de Fortaleza (CE), com cerca de 200 voos por semana na localidade. Na operação internacional, a companhia opera as rotas Fortaleza–Santiago, Fortaleza–Miami e Fortaleza–Lisboa, recentemente estendida até março de 2026.

Além disso, a LATAM transportou quase 1,12 milhão de passageiros domésticos entre janeiro e agosto, em 13 rotas a partir de Fortaleza. O resultado representa uma alta de 152 mil em relação a 2024, com cerca de 54% de participação no mercado local e taxa média de ocupação de 83% no período.

A companhia seguirá investindo na região nos próximos meses com as novidades abaixo.

Voos extras na alta temporada de verão 2025/2026:

Retomada da rota temporária Fortaleza–Belo Horizonte/Confins, com 5 voos semanais;

Reforço da rota Fortaleza–Congonhas, que passa de 21 para 27 voos semanais, além da rota Fortaleza–Juazeiro do Norte (de 4 para 7 voos semanais) e de Guarulhos–Jericoacoara (de 7 para 14 voos semanais).

São menos voos extras que no verão 2024/2025, quando operaram, por exemplo, voos a Vitória.

Por fim, o Secretário de Turismo do Ceará respondeu não achar que possa haver parâmetros que sirvam para comparar Porto Alegre com Fortaleza, por serem mercados e localizações geográficas totalmente distintas.

“Com relação ao Ceará, a LATAM fez crescimento significativo neste ano de 2025 em todos os aeroportos, incluindo o de Fortaleza. Desde que assumi a secretaria, mantive um diálogo constante e permanente com a companhia. Recentemente, promovemos uma reunião com a Fraport, Secretaria do Turismo da capital e a LATAM, debatendo a estruturação de crescimento ainda maior”, disse Eduardo Bismarck, Secretário de Turismo do Ceará.

Esperamos que o crescimento mencionado por Bismarck tenha relação com um próximo passo de verdade dado, por fim, pela Latam em Fortaleza, como fizeram outras companhias pelo Nordeste.