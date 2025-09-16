Recife atrai quarta companhia aérea com voos para Argentina; veja detalhes
Recife terá a quarta companhia aérea voando para a Argentina, totalizando mais de 16 decolagens semanais para o país portenho em janeiro de 2026.
O portal Aviacionline publicou, nesta terça-feira (16/09), que a companhia low cost Flybondi anunciou uma operação charter (não regular) inédita entre Recife e Córdoba, rota já operada pela Gol.
Maceió também terá voos para Córdoba e Rosário.
A notícia chega pouco mais de 15 dias depois da Coluna celebrar o início do quarto voo semanal de Fortaleza para Buenos Aires durante a alta temporada, também operado pela Gol, que enfrentou certa dificuldade para ser lançado.
Só neste ano, Gol, Latam, Jetsmart e agora Flybondi anunciaram voos para Recife. Jetsmart também anunciou operações para Natal, enquanto Flybondi ampliou sua presença com voos para Salvador.
Recife já comemora a chegada da Flybondi, enquanto o Ceará ainda não celebra a chegada de qualquer companhia internacional do Cone Sul.