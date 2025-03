Após lotarem Salvador e Porto Seguro, argentinos poderão 'invadir' Recife como novo voo; mas e o Ceará?

Após lotarem Salvador e Porto Seguro, os argentinos terão a chance de "invadir" Recife com a Jetsmart e Gol.

Já sabemos que os argentinos mais que lotam a Bahia, eles "ocupam" turisticamente Salvador e Porto Seguro para curtir as belezas do estado: são 24 mil argentinos só em 2025, segundo dados da Embratur, enquanto o Ceará atraiu 3 mil. Agora, os argentinos terão mais chance ainda de lotar Recife e outras cidades de Pernambuco.

Após o anúncio da Gol de que voará entre Recife e Córdoba a partir de abril, perfazendo 3 frequências semanais para a Argentina, a low cost argentina Jetsmart também iniciará voos entre Buenos Aires e Recife: gigantes 4 frequências semanais programadas, pelo menos, entre julho e outubro.

As operações já se encontram em sistema da Agência Nacional de Aviação Civil e ajudarão Recife a escalar assentos internacionais, tudo que não conseguiu em 2024.

Recife se elevará a níveis de atração de argentinos muito próximos da Bahia, uma invasão positiva, aumentando mais a sombra sobre os demais estados do Nordeste. Recife já conseguiu resultados incríveis com atração de uruguaios e ensaia atração de paraguaios.

Ceará perde assentos para a Argentina

O Ceará conseguiu um voo inédito para Santiago no Chile, mas em termos de assentos para a Argentina, perdeu o 3º voo semanal para Buenos Aires após o fim da alta estação.

Para julho, não há previsão de incremento das duas frequências semanais com a Gol, ou com outra companhia.

O Ceará se destaca em voos para Europa e EUA, porém, ainda chega a ficar atrás de estados como Alagoas na atração de voos para o cone sul.

À coluna, o secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck,disse que estão sendo feitas as sondagens com companhias. O Estado tem o interesse de avançar com mais voos.

Há a correta percepção de que o Estado partiu atrás nesse segmento e algo a mais precisa ser feito para que o Ceará não permaneça em desvantagem no Nordeste.