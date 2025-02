Com novo voo para Santiago, chilenos já são maioria entre sul-americanos que chegam a Fortaleza

Chilenos "começam a chegar" ao Aeroporto de Fortaleza. Mas onde estão os uruguaios e paraguaios? Através de dados de janeiro de 2025 da Embratur, aconteceu o natural: o novo voo Santiag- Fortaleza começou a trazer muito mais chilenos à capital cearense.

É bom por "N" motivos, principalmente para a economia local. Corroboramos aquela máxima: se uma nacionalidade não chega tanto ao seu aeroporto, consiga um voo direto para lá e a mágica acontece.

Foram 261 visitantes do Chile (chilenos e brasileiros expatriados) chegando ao aeroporto, uma fração bastante relevante (47%), pois foram 550 passageiros totais em janeiro embarcados no trecho com a Latam.

Assim, os chilenos foram a 8ª nacionalidade a mais visitar o Ceará via voos internacionais diretos ao aeroporto de Fortaleza e são a mairia entre sul-americanos. É algo significante.

Os sempre presentes holandeses são os 7º colocados com 341; alemães, 6º, com 467 e; americanos, 5º. com 531.

Veja também Igor Pires Fortaleza fica mais fortalecida para receber voos da Iberia para Madri; entenda Igor Pires Na disputa com Fortaleza, Salvador movimentou mais passageiros internacionais no Norte e Nordeste; veja números

O Secretário de Turismo do Estado disse que deseja atrair mais visitantes da Argentina e do Chile e faz muito bem! Os argentinos inundaram a economia baiana, os chilenos também.

Já disse, faz até sentido abrir subvenções para companhias como Aerolineas Argentinas e a Sky.

Receita para o Ceará

O Ceará precisa mais dessa receita. A Bahia atraiu mais de 13 mil argentinos (o Ceará. 1.636), só em janeiro; 1.503 chilenos. Ainda mais, 1.615 uruguaios. No Ceará, a quantidade é irrelevante.

Ainda, com os novos voos da Azul entre Assunção no Paraguai e Recife, foram 347 visitantes, mais ainda que os chilenos da Latam em Fortaleza. Alagoas atraiu a Flybondi da Argentina e voos fretados do Uruguai com a Azul.

No Ceará, os Uruguaios e Paraguaios inexistem, são os novos chilenos. Há muito trabalho de divulgação e negociação de alto nível a ser feito.