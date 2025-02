Na disputa com Fortaleza, Salvador movimentou mais passageiros internacionais no Norte e Nordeste; veja números

O Aeroporto Internacional de Salvador foi o terminal que mais movimentou no Norte e Nordeste passageiros de voos internacionais em janeiro deste ano, com 56.527 viajantes.

Em seguida, aparecem Fortaleza, com 45.701 passageiros, e Recife, com 39.291 viajantes internacionais. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O resultado de Fortaleza inclusive foi mais fraco que o mês de dezembro de 2024, quando circularam pelo aeroporto 46.039 passageiros internacionais.

A diminuição pode ser atribuída, por exemplo, à redução de voos da TAP, que passou novamente a oferecer apenas um voo diário para Lisboa.

No início de 2024, Salvador também liderava as movimentações internacionais no Norte e Nordeste devido à grande presença de visitantes do Cone-Sul.

Ao longo do ano, Fortaleza foi recuperando espaço e terminou na dianteira de 2024. A disputa por passageiros internacionais será bastante interessante.

Argentinos e chilenos tiveram destaque

O destaque de Salvador está atrelado ao incremento de operações da Aerolíneas Argentinas, que movimentou o dobro de passageiros em janeiro na comparação com dezembro de 2024.

Somente no mês passado, a companhia movimentou 13.625 passageiros em Salvador. Foram até dois voos diários para Buenos Aires e alguns voos semanais para Córdoba.

A Bahia é um fenômeno no que diz respeito à atração de argentinos. Além da companhia argentina, Salvador também tem voos da Gol para Buenos Aires.

Ressalte-se ainda o incremento de turistas da companhia chilena Sky Airlines, que voo entre Salvador e Santiago.

A empresa trouxe para a Bahia quase 40% a mais de visitantes em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. Foram 7,3 mil visitantes chilenos e uruguaios.

Recife atrai visitantes do Uruguai e Paraguai

Recife também evoluiu na atração de uruguaios e paraguaios, com voos da Azul. A cidade foi a terceira que mais movimentou passageiros internacionais pelo aeroporto: foram 39.291.

O Ceará ainda não possui voos diretos para Uruguai e Paraguai e precisaria se mobilizar para correr atrás.

Recuperação dos números pandemia

O Aeroporto de Fortaleza recuperou praticamente 79% dos visitantes internacionais em relação ao período de pré-pandemia. Em janeiro de 2020, foram mais de 58 mil passageiros internacionais, contra os 45.701 passageiros internacionais de janeiro de 2025.

Em Fortaleza, a única perspectiva certa de incremento de assentos operacionais está relacionado ao início das operações entre Fortaleza e Caiena com a Air France.

Os voos internacionais que operam em Fortaleza tiveram fortes médias de ocupação em janeiro passado: Air France para Paris, voos da Gol para Flórida, Latam para Miami, TAP para Lisboa, a média geral foi de 90%.

Veja ranking dos aeroportos brasileiros em janeiro:

GUARULHOS: 1.429.156 RIO DE JANEIRO: 600.956 FLORIANÓPOLIS: 211.690 CAMPINAS: 95.210 BRASÍLIA: 84.070 SALVADOR: 56.527 CONFINS-BH: 49.140 FORTALEZA: 45.701 RECIFE: 39.291 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-CURITIBA: 18.849

