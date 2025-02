Número de viajantes argentinos mais que triplica no Ceará em 2024

Entre as 10 nacionalidades que mais chegaram em voos diretos internacionais pelo aeroporto Pinto Martins, chama atenção para argentinos, cujo fluxo de visitantes cresceu 235% em 2024, na comparação com o ano anterior.

O resultado é reflexo direto do incremento de voos da Gol ao longo do ano passado, quando operou dois voos semanais a Buenos Aires durante todo o ano.

Em dezembro de 2024, a Gol chegou ainda a anunciar uma 3ª frequência para Buenos Aires, conforme noticiamos. O voo extra estará disponível até meados de março, puxando para cima o número de argentinos também em 2025.

Outra nacionalidade que bastante se destacou em 2024 em termos de movimentação pelo Fortaleza Airport foram os norte-americanos, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos: foram 85% mais visitantes no ano passado sobre 2023.

Em 2022, os visitantes dos Estados Unidos eram apenas a 9ª nacionalidade a chegarem ao aeroporto Pinto Martins em voos diretos, em 2023 a 4ª e em 2024, a 3ª nacionalidade com 11.965 visitantes.

Essa expansão em 2024 foi possível pelo acréscimo da 3ª frequência da Latam a Miami no fim de outubro de 2023.

Ainda em 2024, a Gol que mantinha 1 frequência para Miami desde 2022, acrescentou uma nova frequência para aquele aeroporto, bem como a volta de voos a Orlando.

Chilenos também são destaque

Finalmente, vimos algum avanço em números de chilenos, dado o início dos voos internacionais da Latam entre Fortaleza e Santiago.

O número de visitantes vindos do Chile (chilenos ou brasileiros expatriados) foi multiplicado por 5 entre 2023 e 2024: foram 288 ano passado contra 43 em 2023. O crescimento é reflexo direto do início das operações diretas da Latam entre Fortaleza e Santiago. As operações iniciaram em 30 de novembro.

Apenas em dezembro passado, primeiro mês foram 199 visitantes do Chile, reflexo direto do primeiro mês completo de voos da Latam para Santiago.

Evidente que o número ainda é baixo, mas é reflexo de um voo iniciado em dezembro praticamente. Se anualizarmos, porém, a quantidade de visitantes chegaria facilmente a superar 2 mil chilenos, recorde absoluto histórico: isso já faria com que o Chile fosse o 10º país a mais enviar turistas ao aeroporto de Fortaleza por voos.

É preciso dizer que esses números todos consideram visitantes que chegam ao aeroporto de Fortaleza em voos internacionais diretos. Se não havia voos ao Chile em 2023, naturalmente, a quantidade de visitantes do Chile é irrisória (43).

Assim, em dezembro de 2024, a quantidade foi 4 vezes maior que todo o ano de 2023.

Inadiavelmente, com a criação de novos voos para novos países, há uma chance forte de a quantidade de visitantes estrangeiros daquela localidade crescer muito, ou seja, o voo é um catalisador importantíssimo.

Ceará precisa de um novo voo para a Itália

Nem só de voos diretos entre países chegam grandes quantidades de visitantes de um mesmo país. Os italianos não dispõem de voo direto para Fortaleza desde 2018, quando a Air Italy deixou de voar a Fortaleza após operar por muitos anos.

Nem por isso, os visitantes italianos deixam de vir a Fortaleza. Foram 11.380 pessoas em 2024, colocando a Itália como 4º visitante ao Ceará.

Para se ter ideia, os EUA ficaram na terceira posição com 11.965 visitantes e dispõem de 6 voos semanais a Fortaleza com Latam e Gol. Os números de italianos no Pinto Martins são excelentes, maiores quantitativos do Nordeste.

Na Bahia foram apenas 8.834 italianos, em Pernambuco, 5.270.

Os alemães também se destacam entre nacionalidades em que não há voos diretos para o Ceará: 6.338

Na Bahia foram 5.688, Pernambuco, 5.194

Veja os maiores crescimentos em 2024

Argentina: 235%

Estados Unidos: 85%

Holanda: 32%

Portugal: 29%

França: 20%