Gol vai operar segundo voo semanal entre Fortaleza e Buenos Aires

A Gol Linhas Aéreas iniciou a venda do segundo voo entre Fortaleza e Buenos Aires.

O voo vai iniciar a partir do dia 3 de janeiro de 2024, às quartas-feiras, saindo da capital da Argentina às 13h30 (horário de Brasília) e chega a Fortaleza às 19h25.

A volta para Buenos Aires ocorre no mesmo dia às 20h15, com chegada em Buenos Aires às 2h10, do dia seguinte.

Esta é a segunda frequência da Gol para Buenos Aires. Atualmente, a empresa opera um voo semanal aos sábados.

Os voos ainda não constam em sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apesar de estarem à venda, por isso não é possível estabelecer o período do novo voo.

A operação é de alta estação, ou seja, temporária, pela numeração do voo iniciada em 9.

Ademais, o sistema de busca da Gol costuma retornar erros de carregamento de páginas de buscas, mesmo trocando de navegador.

Apesar disso, o voo está sendo vendido, pelo menos, até 14 de fevereiro.

Os voos estão sendo comercializados em média por R$ 3.000 ida e volta.

A coluna entrou em contato com a Gol para confirmar o período dos voos, mas até a publicação desta matéria a companhia ainda não se manifestou.

Expectativas frustradas até aqui

A venda da nova frequência para Buenos Aires é uma ótima opção adicional para o trânsito de brasileiros e argentinos, com mais turismo e movimentação.

Porém, caso esse voo só se inicie em janeiro, de certa forma as expectativas se frustram, dado que uma segunda frequência para Buenos Aires foi anunciada em junho e deveria iniciar, no mais tardar, no último trimestre de 2023.

Voos para Colômbia

Adicionalmente, não há novidades ainda sobre a venda dos voos para Bogotá (Colômbia), nem das quatro frequências semanais entre Brasília e Juazeiro do Norte.

Talvez, o benefício fiscal da Gol para as operações ainda não tenha sido concedido pelo Governo do Estado.

A coluna também entrou em contato com a Sefaz para saber sobre os benefícios fiscais e aguarda um posicionamento.

