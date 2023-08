Aeroporto de Fortaleza tem a pior movimentação na alta estação de julho desde 2010

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza em julho de 2023 foi a pior desde 2010. Nesta alta estação, passaram pelo terminal 517,5 mil pessoas, enquanto em igual período de 2010 foram 483 mil. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O número de passageiros da alta estação de julho também foi menor que em julho do ano passado, quando o Aeroporto movimentou 548,9 mil viajantes. Os números da série histórica da Anac desconsideram o período do auge da pandemia (2020 e 2021), quando as viagens estavam restritas.

Foto: Anac

O que explica uma alta estação ruim?

Enquanto o Brasil e o Nordeste movimentam mais passageiros, Fortaleza vai à contramão do mercado, infelizmente. Faltam aviões por aqui. Outras capitais do Nordeste tiveram incrementos, como Recife e Salvador, que golearam a capital cearense.

Recife: 858,9 mil (alta de 6% sobre 2022)

Salvador: 647,4 mil (alta de 14% sobre 2022)

Fortaleza: 517,5 mil (queda de 6% sobre 2022)

A grande redução da Gol Linhas Aéreas na Capital é o principal fator do revés. Foram 48 mil passageiros a menos na alta estação de julho da Gol em Fortaleza.

Já a líder do mercado de aviação de Fortaleza ofereceu menos assentos em julho deste ano em comparação a julho do ano passado. Mesmo assim, a companhia transportou mais passageiros na alta estação de 2023 em relação a 2022 (260 mil contra 248,6 mil passageiros).

O aumento é justificado pela melhora na ocupação dos voos, média superior a 86%. Com menos assentos para voar, o cliente ou paga o preço caro, ou não voa.

Neste contexto, a Latam decolou e pousou na Capital com mais de 37 mil assentos vazios. Isso significa que, por dia, foram aproximadamente 1,3 mil assentos não comercializados. É como se quatro Airbus 320 decolassem e pousassem vazios por dia no Fortaleza Airport, um grande desperdício. Suponho que o principal responsável por esta situação foram os preços altos.

Para esses assentos vazios, o programa Voa Brasil deverá ser bastante útil. O programa deverá ser lançado até o fim deste mês, segundo o ministro Márcio França. O Voa Brasil prevê vender passagens de avião por R$ 200 o trecho.

Isenção de ICMS

Além disso, em julho, a Latam cumpriu uma média de 24,25 (752 no mês) decolagens por dia, menos que a média de 25, necessária para ter isenção de ICMS, conforme termos do convênio 188/2017. Ademais, a companhia ainda não cumpre o mínimo de voos internacionais previstos, que seriam cinco semanais.

Estando elegível ao benefício, em cálculos da coluna apresentados à companhia, a Latam deixou de pagar R$ 4 milhões em ICMS só em julho de 2023 ao estado do Ceará. É importante ressaltar que a empresa não perca o benefício, mas também obedeça aos quantitativos da legislação estadual.

A coluna entrou em contato com a Latam, mas a empresa não comentou o assunto.

Destaques da Latam

Os destaques de julho da Latam por aqui são: voos para Guarulhos e Congonhas com média de ocupação de 94% (média de 12 assentos vazios por decolagem) e o trecho para o Galeão que operou com média superior a 92%, mesmo com a segunda frequência.

Acreditamos que baixar o preço de passagens é uma oportunidade ganha-ganha para companhia e cliente, voando com menos assentos vazios.

A queixa para as companhias é terem transportado um incremento muito menor de passageiros em relação à redução da Gol.

Com essas excelentes ocupações em Fortaleza, maior até que a média nacional, como se espera de um hub, a coluna questionou novamente à companhia sobre o crescimento dela na Capital. A empresa informou apenas que “A LATAM informa que comunicará oportunamente qualquer nova operação da sua malha aérea”.

Azul e Voepass são destaques

Não fosse o retorno da Voepass, julho no Aeroporto Pinto Martins teria sido bastante pior. A regional adicionou mais de 4 mil passageiros, com amplo destaque para as ligações para Juazeiro do Norte e Fernando de Noronha a partir de Fortaleza, média de quase 40 passageiros transportados em cada trecho, em cada perna.

A Azul também registrou incremento no mês passado. Foram 7 mil passageiros a mais que em julho de 2022.

Legenda: Azul ganhou notoriedade em Fortaleza com aumento de voos e passageiros Foto: Renato Bezerra/Diário do Nordeste

Destaques para os incrementos para Recife, e bons números da ligação entre Campina Grande-PB e Fortaleza (2 mil novos passageiros).

Além disso, o trecho Fortaleza - Campinas necessita de mais frequências, com 97% de ocupação. Destaque também para o inaugural da Azul entre Congonhas-SP e Fortaleza, com 98% de ocupação.

A Azul geralmente não falha em ocupar espaços vazios, e tem honrado a fama nos ‘ocos’ de Fortaleza, que são vários, como início da manhã e final da noite.

Recuperação de níveis pré-pandemia

A considerar o pouco apetite por crescimento dos players de Fortaleza, o Pinto Martins não deve voltar para os níveis pré-pandemia (2019) tão cedo como pensa a Fraport, concessionária do aeroporto.

No início de julho, a Fraport informou à coluna: “Nós vemos uma clara recuperação do tráfego, especialmente doméstico, e também com o retorno de algumas rotas internacionais. Ainda não atingimos a movimentação pré-pandemia, mas acreditamos que até 2024 devamos atingir esse cenário”.

Com cenário desafiador, se o Aeroporto de Fortaleza crescesse 5% ao ano, o cenário pré-pandemia só deverá ser atingido em 2029.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

