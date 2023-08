Fortaleza movimenta 122,6 mil passageiros internacionais em 2023 e fica atrás de Recife e Salvador

O Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou 122,6 mil passageiros internacionais (pousos e decolagens) no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número é 29,2% maior na comparação com igual período de 2022.

O dado difere das informações divulgadas nesta semana pela Secretaria do Turismo (Setur) no qual a Pasta afirma que o Estado recebeu 63.258 viajantes internacionais ao considerar apenas as chegadas ao Aeroporto Internacional.

Ao analisar a movimentação completa (pousos e decolagens), Fortaleza fica atrás de Recife (126,2 mil) e Salvador (138,9 mil), sendo uma das cidades do País com a retomada mais lenta de voos internacionais.

Para efeitos de comparação, Fortaleza movimentou no primeiro semestre de 2019 (antes da pandemia) quase 275 mil passageiros internacionais (pousos e decolagens). Isso significa que a Capital não recuperou ainda nem a metade do número de 2019.

Movimentação de passageiros pelos três maiores aeroportos Nordeste

Salvador: 138.989

Recife: 126.293

Fortaleza: 122.612

Conforme publicamos no início de julho, Fortaleza liderara na movimentação total de maio de 2023, mas ainda ficava na terceira posição no acumulado do ano. Com os números de junho, a Capital segue na terceira colocação.

Da mesma forma, não é preciso dizer que o Ceará recebeu 60 mil turistas estrangeiros, dado que, como já publicamos, o número de brasileiros que também chegam pelos voos diretos foi mais da metade em 2022.

A coluna questionou a Setur em relação às ações que a Pasta está executando para atrair novos voos internacionais. Até a publicação da coluna, a secretaria não respondeu.

Próximos voos no Ceará

A coluna acompanha ainda a data prevista para o início das vendas e implementação dos voos entre Fortaleza e Bogotá, na Colômbia, operados pela Gol.

Além disso, aguardamos a ampliação das frequências para Buenos Aires também pela Gol, e o início das vendas do voo de Juazeiro do Norte para Brasília.

Adicionalmente, a Embaixada de Cabo Verde no Brasil confirmou a informação que demos sobre o retorno dos voos da Cabo Verde Airlines.

“Segundo o nosso Governo, a rota da TACV com destino a Fortaleza será retomada na data (de dezembro de 2023) mencionada. Acompanhe o site da companhia aérea que em breve os bilhetes serão oferecidos e emitidos por lá”.

Atualmente, Fortaleza tem voos internacionais para Lisboa (TAP), Paris (Air France), Buenos Aires (Gol) e Miami (Gol e Latam). As operações ainda não foram retomadas pela KLM (Amsterdã), Air Europa (Madri) e Cabo Verde Airlines (Ilha do Sal).

