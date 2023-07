Maioria dos estrangeiros que vieram ao Ceará em 2022 são franceses e portugueses; veja por países

Os franceses e portugueses são os estrangeiros que mais visitaram o Ceará em 2022, segundo levantamento feito pela coluna junto ao Ministério da Justiça.

De acordo com as informações, quase 60 mil estrangeiros chegaram ao Estado no ano passado, sendo 12,4 mil franceses e 9,8 mil portugueses, representando um total de 37% dos visitantes de outros países.

Atualmente, o Ceará tem voos diretos entre Fortaleza e Paris e Fortaleza e Lisboa. As ligações diretas entre as cidades possibilitou que mais estrangeiros desses países visitassem o Estado no ano passado.

Além de França e Portugal, o Ceará recebeu turistas estrangeiros da Itália (6,7 mil), Alemanha (4,5 mil), Suíça (3,2 mil), Holanda (2,5 mil) Filipinas (2,5 mil), Espanha (2,3 mil), Argentina (2,2 mil) e Reino Unido (1,3 mil), totalizando 47,9 mil estrangeiros entre os 10 maiores emissores.

O levantamento da coluna considerou os modais aéreo e marítimo, uma vez que o Ceará não tem fronteira terrestre com outros países. Lembrando ainda que os números consideram o estado que primeiro recebe o visitante e não o viajante que entrou no Brasil por outra cidade e depois veio ao Ceará.

Resultados no Nordeste

Em 2022, o Ceará recebeu 123,4 mil pessoas do exterior, incluindo estrangeiros e brasileiros. Desse total, 49% são estrangeiros ou 60 mil.

Além disso, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Aeroporto de Fortaleza foi responsável por receber mais de 107 mil passageiros do exterior ou 87% da movimentação internacional.

No Nordeste, o Ceará perde apenas para Bahia, que recebeu quase 76 mil turistas estrangeiros, seguido de Pernambuco (42,9 mil), Rio Grande do Norte (15,7 mil), Maranhão (5,7 mil), Alagoas (5,2 mil), Paraíba (381) e Sergipe (349).

Nos casos do Maranhão, Paraíba e Sergipe, não existiam operações internacionais regulares ou não-regulares nos aeroportos das capitais, de forma que é curioso perceber a recepção de até 5.880 pessoas vindas de outros países por via não-aérea.

Salvador (BA), Recife (PE) e Maceió (AL) possuem a menor participação de chegada via modal aéreo, por serem citadas como cidades bem servidas de cruzeiros marítimos do Brasil, assim os visitantes do exterior (brasileiros inclusive) teriam o modal marítimo também relevante. Para a Bahia, pode-se citar inclusive outro aeroporto internacional como Porto Seguro.

O Ceará e o Rio Grande do Norte, por outro lado, possuem grande “dependência” do modal aéreo para chegada de pessoas do exterior, média de 86% dos visitantes. Mesmo assim, pensávamos que essa dependência fosse muito mais elevada.

