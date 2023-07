Fortaleza é a 1ª do Nordeste em passageiros internacionais, mas só recupera metade dos visitantes

Fortaleza voltou a liderar em maio de 2023 o número de passageiros internacionais no Norte e Nordeste do País, registrando 21,7 mil visitantes. No entanto, no acumulado do ano, de janeiro a maio, a Capital cearense movimentou 100,6 mil passageiros internacionais, perdendo posições na região para Recife e Salvador, que tiveram fluxo de 104,7 mil e 120,6 mil viajantes internacionais, respectivamente. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além disso, outro dado negativo é que, dos 10 aeroportos com maior movimento internacional, Fortaleza ficou em último lugar na recuperação de passageiros, quando comparados maio de 2023 e maio de 2019 (antes da pandemia de Covid).

Segundo a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), é preciso exaltar os dados absolutos e comemorar o protagonismo da Capital, sobretudo após alguns meses em que Fortaleza esteve atrás de Salvador e Recife, como em março e abril deste ano.

Legenda: TAP é uma das companhias aéreas que voltaram a operar em Fortaleza Foto: Diego Basilio (@dlb_spotter)

A Setur ainda comenta que os números internacionais para junho de 2023 devem ser melhores, dado que a frequência semanal para Buenos Aires retornou em 24 de junho.

A pasta ainda relembra que, para o segundo semestre, haverá a implementação de novos voos para Buenos Aires e Bogotá. Ademais já citamos aumento de assentos com a Air France, bem como o aguardado retorno da Cabo Verde Airlines.

Espanta, entretanto, a força local de Fortaleza em emitir e receber visitantes internacionais, dado que tem a menor malha doméstica entre os três maiores aeroportos do Nordeste (Recife, Salvador e Fortaleza).

Expectativa positiva

A concessionária do Fortaleza Airport, Fraport Brasil, informou que o cenário para 2024 é mais positivo:

“Nós vemos uma clara recuperação do tráfego, especialmente doméstico, e também com o retorno de algumas rotas internacionais. Ainda não atingimos a movimentação pré-pandemia, mas acreditamos que até 2024 devamos atingir esse cenário”.

Atraso na retomada

De fato, o segundo semestre de 2023 deverá trazer números mais vistosos para a quantidade de passageiros internacionais mensais, porém, o levantamento mostra que Fortaleza está muito aquém da média dos principais aeroportos na retomada.

Para 2024, Fortaleza deverá ultrapassar com folga os 30 mil passageiros internacionais por mês, superando os números do primeiro semestre deste ano.

A coluna também levantou os dados da movimentação internacional nos primeiros cinco meses do ano – de janeiro a maio de 2023, na comparação com igual período de 2019.

Neste cenário, a retomada de passageiros internacionais atinge a marca de 44% de recuperação.

Como referência, Salvador que é destaque regional na retomada e em números absolutos, recuperou 66%, quando comparado janeiro-maio de 2023 com janeiro-maio de 2019.

Salvador inclusive é destaque no ano e superou já em 2023 o Aeroporto de Fortaleza. Até 2020, Fortaleza figurava entre os 6 aeroportos do Brasil que mais movimentavam passageiros internacionais, atrás de Guarulhos, Rio de Janeiro - Galeão, Campinas, Brasília e Porto Alegre.

No presente ano, Fortaleza está em 10ª colocação entre os aeroportos com maiores movimentações internacionais, atrás de Salvador (7º) e Recife (9º).

O visitante internacional é importante para a economia local, uma vez que o tempo de permanência desse turista e o gasto médio por dia são maiores em relação ao turista nacional.

Atualmente, Fortaleza tem voos diretos para Miami e Buenos Aires (Gol), Lisboa (TAP), Miami (Latam) e Paris (Air France). Com a pandemia, a Capital perdeu voos para Orlando (Gol), Amsterdã (KLM), Madri (Air Europa), Ilha do Sal (Cabo Verde Airlines) e Caiena (Azul).

Movimentação internacional (janeiro-maio de 2023)

Guarulhos: 5.372.838 Rio de Janeiro: 1.437.705 Campinas: 398.355 Brasília: 209.074 Florianópolis: 204.222 Porto Alegre: 143.218 Salvador: 120.627 Belo Horizonte: 114.570 Recife: 104.762 Fortaleza: 100.669

