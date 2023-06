Voo direto da Gol entre Fortaleza e Buenos Aires retorna na próxima semana

A Gol anunciou o retorno do voo direto entre Fortaleza e Buenos Aires para o próximo dia 24 de junho. A frequência havia sido interrompida no dia 2 de abril desse ano por conta de uma "adequação da oferta à sazonalidade do mercado internacional".

A aeronave será um Boeing com capacidade para levar 186 passageiros. A partida está prevista para 23h10, do Jorge Newbery Airport, na capital da Argentina. O pouso em Fortaleza ocorre entre 5h05 e 5h25.

Uma pesquisa da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) aponta que a Argentina é o quarto destino de onde partem mais pessoas para viagens turísticas a Fortaleza. Conforme a pasta, a taxa geral de pretensão de retorno de turistas ao território cearense é 95,6%.

"Estamos em constantes negociações com as companhias aéreas, para retomar voos e conquistar novos. Sabemos da importância dessas conexões em nosso hub para atrair mais turistas, emprego e oportunidades para o Ceará. Por isso, celebramos a volta do trecho Fortaleza/Buenos Aires a partir da próxima semana, no dia 24 de junho", informou a titular da Setur, Yrwana Albuquerque.