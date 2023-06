Aeroporto de Sobral poderá receber aviões a jato de grandes companhias aéreas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) homologou nessa quarta-feira (14) o Sistema Indicador de Rampa de Aproximação de Precisão (Papi) do Aeroporto de Sobral. Isso significa que o equipamento poderá operar aeronaves a jato, como o Boeing 737 e os Airbus A320/319, aeronaves muito utilizadas pelas companhias Azul, Gol e Latam.

Além disso, a Agência autorizou a operação da aviação geral no aeródromo, o que inclui desde pequenos aviões particulares até jatos executivos, helicópteros, entre outros.

Nossa coluna já havia informado, ainda em fevereiro, que essa era uma etapa importante do processo de homologação total do aeroporto sobralense.

O governador Elmano de Freitas publicou a homologação da Anac nas redes sociais. "O dispositivo (Papi) auxilia os pilotos no pouso de aeronaves, por meio de sinalização com luzes em solo, sendo fundamental para a segurança dos voos", disse Elmano.

Nas cartas aeronáuticas ligadas ao novo aeródromo de Sobral, havia menção expressa à proibição de operação de aeronaves a jato.

Quando provocada por nossa coluna, pela razão da proibição, a Anac respondera no início de março que “A proibição de pouso de aeronaves a jato no Aeroporto de Sobral/CE está relacionada a não homologação do Papi das duas cabeceiras da pista de pouso e decolagem. De acordo com o item 154.305(j)(1)(i)(A) do RBAC n° 154, a certificação do Papi é condicionante para operação de aeronaves turbo-jatos.”

Assim, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) informou no fim de abril que recebeu visita de pessoal da aeronáutica com vistas à continuidade dos trabalhos de homologação, que agora se encerram.

A mesma carta do aeroporto já mostra que está autorizada a operação de jatos no aeroporto, ainda que fontes da aeronáutica tenham ressaltado que a autorização seja temporária.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil