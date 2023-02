Flight Report: veja como foi o primeiro voo para o novo aeroporto de Sobral

Nesta segunda-feira (27), conforme esta coluna adiantou, o novo aeroporto de Sobral recebeu o primeiro voo comercial de sua História. E nós acompanhamos o voo inaugural. Chegamos ao portão 13 num horário calmo de voos em Fortaleza, o embarque estava previsto para se iniciar às 5h20. Havia mais cinco passageiros aguardando.

A Azul Conecta possui três Cessnas Caravans baseados em Fortaleza, dois deles fazendo voos e um usado para o treinamento de pilotos.

Com a finalização do treinamento de mais algumas equipes (previsto para meados de março), duas aeronaves estarão disponíveis (previsão para abril) para realizar voos comerciais, levando alguns dos voos em cidades como São Benedito para horários diurnos: já conversamos sobre como os horários noturnos têm problemas de mau tempo associados, por exemplo.

Assim, um dos aviões ficará dedicado para a Rota das Emoções, outro seguirá para os demais destinos (Sobral, Iguatu, Crateús, São Benedito, Mossoró), o que poderá prover melhores horários e mais frequências para destinos que têm despontado como Mossoró e São Benedito e eventualmente, a própria Sobral.

Legenda: Visão da aeronave que nos levaria até Sobral Foto: Igor Pires

Embarque

Na aeronave, após o speech inicial do piloto, estávamos todos sentados com cintos afivelados. O tempo em Fortaleza tinha poucas nuvens e já podíamos ver que o tempo em rota também seria excelente. O comandante previu nosso tempo em rota em 50 minutos, excelente de rápido.

Se quiser saber como é voar de Caravan, veja nossa coluna sobre o Flight Report até São Benedito, a aeronave é excelente!

Legenda: Passageiros todos acomodados para iniciar viagem Foto: Igor Pires

Decolamos da pista 13 a partir da interseção da pista de táxi C, com aproximadamente 2 mil metros disponíveis. O Caravan precisa de muito menos que isso. Em exatos 20 segundos decolamos e já tínhamos bela visão da parte leste de Fortaleza e sul, onde fica o Castelão, o sol se erguia do horizonte.

Mais uma vez, muito satisfeito com a estabilidade em rota do Caravan. Rapidamente, aproamos Sobral, não cruzamos por nenhuma formação (nuvem) em cruzeiro, sequer fizemos desvios, tempo em rota excelente!

Legenda: Tempo em rota excelente Foto: Igor Pires

Pouso

Fizemos uma passagem próximo ao novo aeroporto de Sobral, passamos na lateral do aeródromo e já pudemos ver como era amplo. Sua pista de 1800m x 30m, pátio gigante e terminal moderno, ainda em cima, em nada lembrava o aeroporto (já antigo) do centro de Sobral: são novos tempos.

De cima, já consegui ver as viaturas dos bombeiros que nos batizariam em solo.

Fizemos aproximação em circuito de tráfego, perna do vento (percurso contrário ao da pista em uso) e curvas à esquerda para alinhar com a pista (perna final).

Legenda: Vista aérea do terminal de passageiros, ao fundo cabeceira 10 e sua RESA Foto: Igor Pires

Aproximamos pela cabeceira 10, tocamos o solo aproximadamente 40 minutos (antes da previsão) após a decolagem, por volta das 6h40. Impossível haver transporte mais conveniente.

O batismo de dentro da aeronave é inesquecível. Grande volume de água molhando a aeronave toda, estava batizada a operação e o aeroporto.

Saí da aeronave como um jogador da seleção brasileira hexa campeão mundial: vibrando e acenando a todos que estavam em solo. Havia fotógrafos por toda parte.

Lá estavam o governador Elmano de Freitas, o senador Cid Gomes, o prefeito Ivo Gomes, Deputados, emissoras de TV e pessoas fazendo cobertura ao vivo, além de passageiros aguardando para retornar a Fortaleza.

Legenda: Check-in Foto: Igor Pires

Guardadas as devidas proporções, em 2017, vi vídeos da inauguração da operação comercial de Jericoacoara (em Cruz), agora estou na inauguração operacional do novo aeroporto de Sobral, estamos na História do município, aguardando ansiosamente pelos próximos acontecimentos, novos voos, novas aeronaves.

Foram quase 11 meses para a entrega das obras civis, tempo necessário para os retoques e homologação da ANAC. Faltam ainda detalhes, como a finalização de auxílios visuais para o pouso, o que permitirá a operação de jatos: falta a homologação do PAPI, auxílio ao pouso visual.

Legenda: Raio-X, scanner e esteira Foto: Igor Pires

Expectativas

Questionado sobre o papel do Estado na divulgação desses voos, o governador disse à coluna que a Secretaria de Turismo tem o papel sistemático de dar visibilidade a todas as operações que ocorrem no Ceará e que, no caso em tela, o Estado será parceiro da Azul na divulgação dos voos e que apoiará as companhias em itens que sejam importantes para viabilizar novas operações.

Elmano reforçou que torce por novas operações para destinos mais distantes e com aeronaves maiores, como operações para São Paulo.

Ivo Gomes concordou que a prefeitura também deve ser parceira na divulgação dos voos e que atuará sistematicamente com isso. O prefeito reconheceu, entretanto, que a divulgação precisa ser mais ampla. Pessoas presentes na solenidade nos contaram que não houve pela cidade nenhuma ação de divulgação como uso de outdoors.

Sobre o status da fábrica de aviões que se instalaria nas imediações do novo aeroporto, Ivo afirmou que não poderia dar mais informações, mas que o terreno para receber a fábrica já estava desapropriado para o recebimento. "Não vou te dar mais informações que isso, mas podemos ter atualizações no médio-prazo", disse de forma descontraída.

Já Cid Gomes ressaltou a chance real que o aeroporto tem de atrair voos de Campinas, "maior hub da Azul". "A região de Sobral está ligada diretamente a mais de 40 cidades no entorno". Há muita demanda, justificou.

Legenda: Embarque com dois portões Foto: Igor Pires

O senador ainda reforçou que a Setur sempre lhe reportava a grande chance da companhia aérea aportar aviões maiores quando o aeroporto estivesse operando:"hoje aqui é só o começo".

A Azul Linhas Aéreas informou que não enviaria porta-voz para o evento. Localmente, moradores da região dizem que há grande demanda da cidade por cargas, dada a quantidade de indústrias na região.

O aeroporto

O aeroporto Dr. Luciano de Arruda Coelho nasce para as operações com bastante estrutura para recebimento de aeronaves. Possui pista de 1.800 m por 30 m de largura, pátio para recebimento simultâneo de até seis aeronaves pequenas e jatos comerciais médios como o Airbus A320, Boeing 737-800. Cada cabeceira ainda possui áreas de escape, conhecidas como RESAS de 240bm de comprimento por 150bm de largura, conferindo mais segurança às operações.

Já o pátio, é tão amplo que pode teoricamente receber um Airbus A321, o maior da família A320. O terminal novo possui sala de embarque com raio-x e scanner, desembarque com esteira de bagagem, hall de visualização de aeronaves, área de check-in, todas áreas muito amplas!

Legenda: Desembarque com esteiras para bagagem Foto: Igor Pires

Perspectivas futuras

Muitos dos presentes no evento tinham apenas uma só pergunta: quando o aeroporto poderá receber maiores aeronaves? É a mesma pergunta e torcida que temos. O aeroporto comporta jatos médios como comentamos.

A equipe da Azul Linhas Aéreas que veio realizar inspeção visual do voo inaugural ficou "encantada" com toda a infraestrutura do aeroporto. Os comentários eram de que não demoraria muito para chegar aviões maiores.

Toda essa expectativa foi também verbalizada pelas autoridades presentes que se mostraram alinhadas a suportar companhias aéreas que desejassem realizar voos para grandes e longínquos destinos, os principais hubs do Brasil.

Cremos que Sobral e região têm fôlego para tal. No médio prazo, deveremos ter boas novidades! e já falamos sobre como poderiam ser as operações comerciais em Sobral.

