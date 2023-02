Novo aeroporto de Sobral recebe primeiro voo comercial nesta segunda-feira (27)

Pousa nesta segunda-feira (27) o primeiro voo comercial no novo aeroporto de Sobral, Dr. Luciano de Arruda Coelho. A informação foi confirmada pela Azul que opera o voo.

O novo aeroporto de Sobral foi inaugurado em abril de 2022 e homologado para operar voos comerciais apenas em janeiro deste ano pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul já possui voos em Sobral, mas até então operava no antigo terminal da cidade, Aeroporto Coronel Virgílio Távora. Portanto, esta segunda-feira é um dia histórico para o município.

Legenda: Modelo de avião usado pela Azul para os voos no interior do Ceará Foto: Divulgação/Azul

O voo será operado pela Azul Conecta, no Cessna Grand Caravan e partirá de Fortaleza às 05h40, pousando às 06h45. Em solo, estão previstas viaturas do Corpo de Bombeiros da Seção de Combate à Incêndio do aeroporto para o tradicional batismo de voos inaugurais.

O Código IATA QBX do aeroporto antigo já não está mais sendo comercializado pela companhia. O novo aeroporto tem código JSO.

O bilhete de ida estava sendo comercializado neste domingo (26) a R$ 476. Já havia 5 assentos marcados no voo.

Legenda: Mapa de assentos no voo da Azul para Sobral Foto: Reprodução

A Azul estará com sua estrutura já atendendo no novo aeroporto com check-in e despacho de bagagens.

Presença do governador

Tivemos acesso à informação de que se espera a presença do governador Elmano de Freitas na cerimônia que marcará um novo tempo para a cidade Sobral.

O novo aeródromo tem a capacidade de receber jatos médios, podendo emancipar a região de Sobral em viagens para qualquer lugar do país.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao