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Imagem da notícia PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará
PontoPoder

PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Igor Cavalcante

Imagem da notícia Funeral de Ali Khamenei reúne multidão e pedidos de vingança contra Trump e Israel
Mundo

Funeral de Ali Khamenei reúne multidão e pedidos de vingança contra Trump e Israel

O caixão do líder supremo do Irã permaneceu exposto ao público durante dois dias na Grande Mosalla, capital do país.

Redação

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AFP

Imagem da notícia Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo
Mundo

Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho.

Redação

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AFP

Imagem da notícia Agricultor que achou petróleo no Ceará pode ficar rico?
Negócios

Agricultor que achou petróleo no Ceará pode ficar rico?

Descoberta foi feita na zona rural de Tabuleiro do Norte.

Letícia do Vale

Imagem da notícia União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro
Mundo

União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro

Comissão Europeia afirma que Brasil não comprovou que seus produtores atendem as exigências sanitárias do bloco.

Redação

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AFP

Imagem da notícia Caças colidem no ar durante show aéreo nos EUA; vídeo
Mundo

Caças colidem no ar durante show aéreo nos EUA; vídeo

Os pilotos conseguiram se ejetar antes da queda das aeronaves

Redação

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AFP

Imagem da notícia Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus
Mundo

Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus

Navio está ancorado desde domingo (3) em Cabo Verde, na costa africana.

Redação

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AFP

Imagem da notícia Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia
Mundo

Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia

No meio de uma acrobacia, o veículo perdeu o controle e a condutora não conseguiu frear.

Redação

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AFP

Imagem da notícia Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo
Ceará

Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo

As imagens viralizaram nas redes sociais.

Redação

Imagem da notícia Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua
Mundo

Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua

A nave atingiu o ponto de inflexão onde a gravidade lunar exerce uma força maior sobre a espaçonave do que a gravidade da Terra.

Redação

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AFP

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