É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'

Presente na memória afetiva e na playlist da vida de milhares de fãs, o grupo É o Tchan já conquistou cadeira cativa no Fortal. Nesta sexta-feira (24), a banda anima a Arena Vip do evento, embalada por clássicos do axé e hits que marcaram gerações.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, Beto Jamaica e Compadre Washington destacaram a energia do público cearense, que se renova a cada show.
"O cearense tem uma alegria a mais porque é contagiante, é dançante, é participante. A gente gosta de ver cada um dançando com sua fantasia, com seus cartazes, relembrando música", diz o vocalista Compadre Washington.
Para Beto Jamaica, o Fortal é como um termômetro, que já antecipa os próximos sucessos do Carnaval.
"O Fortal é uma renovação, a gente já vê o que vai acontecer no ano que vem, já abre as portas para o próximo carnaval. É maravilhoso."
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Conexão entre gerações
Com 32 anos de trajetória no É o Tchan, a dupla comentou sobre o desafio de conseguir se manter relevante e se conectar com o público das novas gerações.
"Nós já estamos partindo para a quarta geração. A gente vê os avós, os tios e os pais levando seus filhos pros shows, por isso a gente se renova, trazendo uma música diferente todo verão, pra não ficar no passado e esquecer das novas gerações", analisa Beto.
Já Compadre Washington afirma que cultivar boas raízes no passado foi essencial para manter a antiga geração engajada e conquistar novos fãs.
"Pra manter o sucesso, principalmente, é preciso manter os pés no chão. Já vendemos 16 milhões de CDs no Brasil e no mundo, em uma época que não tinha internet, nem streaming. [...] Tem que manter a humildade, as nossas raízes. Se hoje nós temos as portas abertas, é porque no passado cultivamos isso no público", reflete Compadre Washington.
Novidades
Já de olho no verão de 2027, a banda adiantou novidades previstas para o segundo semestre, como a turnê na Europa e a volta dos concursos da morena e loira do Tchan.
"No próximo ano, vamos fazer um negócio bacana, o aniversário do concurso das morenas e loiras do Tchan", antecipou Washington.
"Aguardem que vão vir coisas para abalar o Brasil. A gente parava o país aos domingos, com os concursos. Quem sabe pode surgir também uma cearense agora", brinca o vocalista.
Arena Vip Fortal 2026
A Arena Vip oferece um palco exclusivo com grandes shows, setor de alimentação e visão para a festa.
Nesta sexta, além de É o Tchan, o espaço recebe apresentações de Karol do Axé e DJ Justa Music.
Transmissão ao vivo
Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.
A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.
Programação das transmissões
- Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;
- Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;
- Sábado (25/07): após o Altas Horas.