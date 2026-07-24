É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'

Banda destacou a relação de carinho com os fãs de Fortaleza e antecipou novidades para o show desta sexta (24).

Escrito por Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 17:32

Presente na memória afetiva e na playlist da vida de milhares de fãs, o grupo É o Tchan já conquistou cadeira cativa no Fortal. Nesta sexta-feira (24), a banda anima a Arena Vip do evento, embalada por clássicos do axé e hits que marcaram gerações. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Beto Jamaica e Compadre Washington destacaram a energia do público cearense, que se renova a cada show.

"O cearense tem uma alegria a mais porque é contagiante, é dançante, é participante. A gente gosta de ver cada um dançando com sua fantasia, com seus cartazes, relembrando música", diz o vocalista Compadre Washington.

Para Beto Jamaica, o Fortal é como um termômetro, que já antecipa os próximos sucessos do Carnaval.

"O Fortal é uma renovação, a gente já vê o que vai acontecer no ano que vem, já abre as portas para o próximo carnaval. É maravilhoso."
Beto Jamaica
Cantor do É o Tchan

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Conexão entre gerações

Com 32 anos de trajetória no É o Tchan, a dupla comentou sobre o desafio de conseguir se manter relevante e se conectar com o público das novas gerações.

"Nós já estamos partindo para a quarta geração. A gente vê os avós, os tios e os pais levando seus filhos pros shows, por isso a gente se renova, trazendo uma música diferente todo verão, pra não ficar no passado e esquecer das novas gerações", analisa Beto.

Já Compadre Washington afirma que cultivar boas raízes no passado foi essencial para manter a antiga geração engajada e conquistar novos fãs.

"Pra manter o sucesso, principalmente, é preciso manter os pés no chão. Já vendemos 16 milhões de CDs no Brasil e no mundo, em uma época que não tinha internet, nem streaming. [...] Tem que manter a humildade, as nossas raízes. Se hoje nós temos as portas abertas, é porque no passado cultivamos isso no público", reflete Compadre Washington.

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Novidades

Já de olho no verão de 2027, a banda adiantou novidades previstas para o segundo semestre, como a turnê na Europa e a volta dos concursos da morena e loira do Tchan.

"No próximo ano, vamos fazer um negócio bacana, o aniversário do concurso das morenas e loiras do Tchan", antecipou Washington. 

"Aguardem que vão vir coisas para abalar o Brasil. A gente parava o país aos domingos, com os concursos. Quem sabe pode surgir também uma cearense agora", brinca o vocalista. 

Arena Vip Fortal 2026

A Arena Vip oferece um palco exclusivo com grandes shows, setor de alimentação e visão para a festa.

Nesta sexta, além de É o Tchan, o espaço recebe apresentações de Karol do Axé e DJ Justa Music.

Transmissão ao vivo

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões

  • Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;
  • Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;
  • Sábado (25/07): após o Altas Horas.
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