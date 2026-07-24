Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

A banda Filhos de Jorge trouxe a energia pulsante da Bahia pela primeira vez à Arena Vip Fortal 2026. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o grupo destacou a alegria e o frio na barriga da estreia em um dos maiores eventos de carnaval fora de época do Brasil.

É um sonho pra todo mundo que faz música na Bahia estar no Fortal. É um degrau importantíssimo. Fortaleza sabe fazer festa e receber o público de uma forma incrível . Arthur Ramos cantor

Ao longo de 18 anos de carreira, a banda que acumula sucessos como "Ziriguidum", "O Amor é Brega", "Faz Assim" e "Ela Tem o Dendê" promete agitar o palco com muito axé e samba-reggae.

"Fortaleza tem um carinho diferente, a gente se sente em casa e espera vir mais vezes", completa Papito Gomes, tecladista e produtor musical da banda.

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Sonho de feat com Zé Vaqueiro e Xand

O grupo já fez parcerias icônicas com artistas como Pablo, O Kanalha, Leo Santana e Claudia Leite, mas revela o sonho de tocar com artistas que têm relação muito próxima com o Ceará, como Xand Avião e Zé Vaqueiro.

"Zé Vaqueiro cantou uma música nossa no carnaval e ficamos muito felizes com essa conexão, então já fizemos um contato", adiantou Arthur Ramos.

O grupo confirmou que negociações já estão acontecendo com a Vybbe, produtora de grandes nomes do cenário musical do Nordeste.

"Tem cearense no meio dessa história, essa contrapartida que vai vir da Vybbe vai ser muito boa. [...] Xand está mais próximo, fica aí o spoiler, vem novidade por ai", garantiu o vocalista Dan Vasco.