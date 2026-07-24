Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

Com mais de 18 anos de estrada, banda abriu primeira noite de festa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 07:13

A banda Filhos de Jorge trouxe a energia pulsante da Bahia pela primeira vez à Arena Vip Fortal 2026. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o grupo destacou a alegria e o frio na barriga da estreia em um dos maiores eventos de carnaval fora de época do Brasil.

É um sonho pra todo mundo que faz música na Bahia estar no Fortal. É um degrau importantíssimo. Fortaleza sabe fazer festa e receber o público de uma forma incrível .
Arthur Ramos
cantor

Ao longo de 18 anos de carreira, a banda que acumula sucessos como "Ziriguidum", "O Amor é Brega", "Faz Assim" e "Ela Tem o Dendê" promete agitar o palco com muito axé e samba-reggae.

"Fortaleza tem um carinho diferente, a gente se sente em casa e espera vir mais vezes", completa Papito Gomes, tecladista e produtor musical da banda.

Veja também

Imagem da notícia: Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Zoeira

Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Imagem da notícia: Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Ceará

Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Sonho de feat com Zé Vaqueiro e Xand

O grupo já fez parcerias icônicas com artistas como Pablo, O Kanalha, Leo Santana e Claudia Leite, mas revela o sonho de tocar com artistas que têm relação muito próxima com o Ceará, como Xand Avião e Zé Vaqueiro.

"Zé Vaqueiro cantou uma música nossa no carnaval e ficamos muito felizes com essa conexão, então já fizemos um contato", adiantou Arthur Ramos.

O grupo confirmou que negociações já estão acontecendo com a Vybbe, produtora de grandes nomes do cenário musical do Nordeste.

"Tem cearense no meio dessa história, essa contrapartida que vai vir da Vybbe vai ser muito boa. [...] Xand está mais próximo, fica aí o spoiler, vem novidade por ai", garantiu o vocalista Dan Vasco.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/fortal

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand
É Hit

Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

Com mais de 18 anos de estrada, banda abriu primeira noite de festa.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes
É Hit

Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h.

Redação

Imagem da notícia Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza
É Hit

Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Redação

Imagem da notícia Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico
É Hit

Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico

Corredores disputaram provas de 5 km e 10 km ao som de músicas executadas ao longo do trajeto.

Redação

Imagem da notícia Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'

Jovem afirma ter começado a jogar há cinco anos e não conseguiu mais parar.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará
É Hit

Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará

Veículo quase se chocou contra um caminhão, mas conseguiu desviar a tempo.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró
É Hit

Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró

Lista inclui versões de Nirvana, Beatles e Evanescence.

Redação

Imagem da notícia Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê
É Hit

Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê

Cantora nasceu no Rio de Janeiro e viveu parte da carreira musicial em Fortaleza (CE).

Redação

Imagem da notícia Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró
É Hit

Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró

Americana fez questão de elogiar o trabalho da artista.

Redação

Imagem da notícia Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho
É Hit

Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho

Gestação marca uma nova fase para os dois, que completam 16 anos de relacionamento em outubro.

Redação