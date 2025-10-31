Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal

PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira 08 de Outubro de 2025
Bell Marques

É Hit

‘Responsabilidade imensa’: Bell Marques compartilha sentimento sobre sua participação no Fortal

A artista, que tem 72 anos, esteve presente nas quatro noites de Fortal

Bergson Araujo Costa, Raísa Azevedo, Aluísio Vilar 27 de Julho de 2025
Assista

É Hit

No Fortal, Léo Santana cita legado de Preta Gil para música: 'Tive a honra de trabalhar com ela'

Cantor falou, minutos antes de subir ao trio, sobre a comoção no meio musical após a partida da artista

Mylena Gadelha e João Lima Neto 26 de Julho de 2025
Assista

Opinião

Ricardo Chaves retorna ao Fortal e relembra histórias de quando o evento era na Beira-Mar

Cantor é atração do palco Arena FM 93, neste sábado (26)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 26 de Julho de 2025
Cantora Aline Rosa

É Hit

Alinne Rosa canta 'Sinais de Fogo' em homenagem a Preta no Fortal: 'Impossível a gente não sentir'

Alinne propôs uma homenagem em forma de música

João Lima Neto e Bergson Araujo Costa 25 de Julho de 2025
Cantor Saulo durante entrevista

É Hit

Saulo retorna ao Fortal após seis anos e fala sobre Preta Gil

Em 2013, durante o programa Esquenta, da TV Globo, Preta revelou que foi apaixonada por Saulo

João Lima Neto e Bergson Araujo Costa 25 de Julho de 2025
videonotícia xanddy harmonia homenageia preta gil

É Hit

No Fortal 2025, Xanddy Harmonia homenageia Preta Gil: 'Ela amava tudo isso aqui'

Cantora foi homenageada durante o primeiro dia de Fortal

Matheus Facundo 25 de Julho de 2025
Bloco do cantor Bell Marques

É Hit

Fortal adota 'revista reversa' na saída para combater furtos e roubos de celulares; entenda

Cerca de 3 mil agentes de segurança atuam no evento, que segue até domingo (27)

Redação 25 de Julho de 2025
Público no Corredor da Folia do Fortal

É Hit

Programação do Fortal 2025: veja atrações e horários desta sexta-feira (25)

Além do Corredor da Folia e Palco Arena FM 93, o evento traz novamente esse ano o tradicional Camarote Mucuripe

Redação 25 de Julho de 2025
vídeo felipe pezzoni

Opinião

Felipe Pezzoni fala de relevância do Fortal para Banda Eva e anuncia lançamento de novo trabalho

Cantor é atração do Camarote Mucuripe, nesta sexta-feira (25)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 25 de Julho de 2025
