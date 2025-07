‘Responsabilidade imensa’: Bell Marques compartilha sentimento sobre sua participação no Fortal

O cantor Bell Marques, um dos nomes mais tradicionais do Fortal, se apresenta neste domingo (27), na última noite da edição do evento deste ano, e falou um pouco em coletiva de imprensa sobre o sentimento de participar há quase três décadas do maior carnaval fora de época do Brasil.

“Quando eu subo no palco, eu me entrego às pessoas. Quando eu me entrego, sempre é de uma forma única, nunca eu repito. Então dessa forma eu vou levando as pessoas aonde elas querem estar, que é junto com a felicidade [...] Eu fico com uma responsabilidade imensa”, contou o artista.

Bell ainda complementou: “Quando um fã chega aqui embaixo e ele vem com uma mala enorme, ele traz dentro da mala dele um pacote e ele chega aqui do lado do trio e joga para cima: ‘Bell, agora é a minha felicidade que tá em sua mão, agora é com você’. Aí eu tenho que me virar para fazer com que ele volte para casa com esse pacote cheio de felicidade”.

O artista, que tem 72 anos, esteve presente nas quatro noites de Fortal. No primeiro dia, ele comandou o bloco Vumbora, ao lado dos filhos Rafa e Pipo. De sexta a domingo, ele trouxe o consagrado bloco Siriguella.

“Ninguém vem para uma festa tão alegre quanto o Fortal se não tiver bem de espírito. Ou ele está ruim e quer ficar bem, ou ele está bem e quer continuar bem, então é isso que move o Fortal, que vem movendo o Fortal tantos anos”, contou ainda Bell.