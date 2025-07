Léo Santana é primeira atração anunciada para o Carnaval de Aracati em 2026

O cantor Léo Santana é a primeira atração confirmada no Carnaval de Aracati 2026. A informação foi confirmada pela prefeita da cidade, Roberta de Bismarck (Podemos) na noite deste sábado (26), nas redes sociais.

"Essa festa é muito mais que folia: é cultura, é alegria e também geração de emprego e renda pro nosso povo. Movimenta a cidade inteira e enche nosso coração de orgulho! E essa super novidade é só o começo", escreveu na publicação.

Pouco antes do anúncio oficial, Léo Santana adiantou ao público do Fortal que voltaria ao Carnaval do Ceará no ano que vem.

Veja também É Hit Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde É Hit Programação do Fortal 2025: veja atrações e horários deste domingo (27)

Essa será a primeira vez do artista no tradicional Carnaval de Aracati, que já recebeu artistas como Ivete Sangalo (2024) e Claudia Leitte (2025).

O deputado estadual Guilherme Bismarck, que tem berço político na cidade e é aliado da prefeita, publicou vídeo ao lado do cantor baiano, comemorando o anúncio e reforçando que foram 5 anos de diálogo para garantir a disputada presença do artista no período carnavalesco.