Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde

Sempre entre as atrações mais aguardadas do Fortal, Léo Santana faz questão de preparar um show especial para o evento. “Acho que um show assim, de Carnaval, de micareta, como é no Fortal, acaba sendo mais longo e nos dá a possibilidade de um repertório maior”, contou ele, em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — minutos antes de comandar o primeiro trio da noite de sábado (26), no corredor da folia.

Conhecido pelas raízes na swingueira e no pagodão baiano, Léo não deixa, claro, toda a carreira na música passar despercebida durante o show no Fortal. Justamente por conta da duração mais longa, ele resolve atender o pedido dos fãs: o de relembrar até de como começou na música.

Assista à entrevista:

“A gente toca de tudo, desde o início de carreira até as músicas de outros amigos, e Fortaleza tem muito essa coisa peculiar que é de estar atenta a coisas atuais. O forró tem muito isso de ficar se atualizando e eu não posso ficar de fora”, explicou o cantor.“Eles sempre me cobram muito”, disse aos risos. “Falam: “ô meu ídolo, cante suas músicas também, traga as do Parangolé até aqui, você tem tantas que não toca mais”. E aí aqui dá para trazer”, garante.

Além de Léo Santana, Bell Marques e Ivete Sangalo também comandam trios no Fortal deste ano. A festa continua no domingo (27), com mais três blocos que desfilam na Cidade Fortal e outras atrações nos camarotes do evento.

Cantor anunciou show de Carnaval para 2026 no Ceará

Um dos momentos que chamou atenção dos micareteiros foi quando Léo Santana fez uma revelação em cima do trio elétrio do bloco 'Vem com Gigante".

Empolgado, o cantor baiano contou que irá se apresentar no Carnaval de Aracati em 2026. Vale destacar que nomes como Ivete Sangalo (2024) e Claudia Leitte (2025) já passaram pelo período momino do município.