Léo Santana falou sobre Carnaval 2026 no Ceará em cima do trio elétrico

Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde

Cantor subiu ao trio neste sábado (26) para animar o público com pagodão baiano no corredor da folia

Mylena Gadelha e João Lima Neto 26 de Julho de 2025
No Fortal, Léo Santana cita legado de Preta Gil para música: 'Tive a honra de trabalhar com ela'

Cantor falou, minutos antes de subir ao trio, sobre a comoção no meio musical após a partida da artista

Mylena Gadelha e João Lima Neto 26 de Julho de 2025
Léo Santana tem uma equipe de 80 pessoas para dar conta do Carnaval

Léo Santana perdeu 5 kg em 36 horas de shows no Carnaval 2025

Artista se apresentou durante oito dias de festa

Redação 06 de Março de 2025
O cantor Leo Santana está de chapéu e óculos escuros, de lado, sorrindo e segurando um microfone

Fã joga celular e Léo Santana é atingido nas partes íntimas durante show: 'velho, que pancada'

Incidente ocorreu na cidade de Gravatá, em Pernambuco, no sábado (29)

Redação 30 de Junho de 2024
Foto de Lore Improta e Leo Santana

Leo Santana e Lore Improta são furtados nos EUA durante viagem

O casal está em Las Vegas para assistir o show do Usher

Redação 19 de Outubro de 2023
Fotos de Anitta, Léo Santana, Simone Mendes e Matuê

Prêmio Multishow 2023: conheça categorias, artistas indicados e saiba como votar

Evento acontece no Rio de Janeiro e será transmitido pela TV Globo

Redação 09 de Outubro de 2023
Matheus Fernandes e Dilsinho fazem parte da mesma produtora musical

Cearense Matheus Fernandes tem uma das músicas mais tocadas em shows no 1º semestre de 2023

Cantor é destaque com hit em parceria ao lado de Dilsinho, apontou Ecad

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 02 de Outubro de 2023
Cantor se estressou em palco de evento

Léo Santana xinga pessoa no público durante show em Salvador; alvo teria feito gesto obsceno

Além do baiano, a cantora Ludmilla chegou a ser interrompida em apresentação

Redação 18 de Setembro de 2023
Léo Santana

Léo Santana anuncia que não irá mais gravar vídeos dançando sem camisa

O cantor fez um “pronunciamento oficial” bem-humorado para dar a notícia aos fãs

Redação 13 de Abril de 2023
Dançarina usou Instagram para comentar vídeo do marido

Lore Improta brinca após comentário de Jojo Todynho sobre Léo Santana: 'ninguém me respeita mais'

Em vídeo, a dançarina brincou sobre os comentários voltados ao casamento com o baiano

Redação 15 de Fevereiro de 2023
