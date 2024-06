Fã joga celular e Léo Santana é atingido nas partes íntimas durante show: 'velho, que pancada'

O baiano Léo Santana cantava o hit do Carnaval deste ano, "Perna Bamba", no último sábado (29) quando precisou interromper o show durante o São João de Gravatá, em Pernambuco. Isso porque uma pessoa da plateia jogou um celular no palco e o objeto atingiu as partes íntimas do artista.

Ele comentou a situação nas redes sociais e inclusive compartilhou imagens em câmera lenta. "Fui derrubado por um celular. Gente, isso é sério, não vale rir", escreveu o cantor, junto ao vídeo do momento em que se curva, após ter sido atingido.

Recuperado da dor, o Léo Santana retomou o show minutos depois. "Simplesmente prejudicado por uma tentativa de selfie. Mas voltei e finalizei meu show, né?", continuou o cantor, rindo da situação que o deixou "de perna bamba".