Odete Roitman fará primeira aparição em 'Vale Tudo'; veja detalhes do capítulo

A empresária Odete Roitman, vivida por Debora Bloch, faz sua primeira aparição na nova versão da novela "Vale Tudo" neste sábado (26), dia em que a TV Globo completa 60 anos. A personagem retorna ao Brasil sem avisar, enviando suas malas para a casa da irmã, Celina (Malu Galli), mas informa por telefone que não ficará hospedada no local.

“Quanto menos eu ouvir falar português, melhor”, diz Odete, que mora em Paris e pretende se hospedar em um hotel sem presença de turistas brasileiros.

A chegada da personagem causa impacto na família e afeta diretamente Heleninha (Paolla Oliveira). Em cenas previstas para irem ao ar na segunda-feira (28), a artista plástica demonstra ansiedade com o reencontro e teme as críticas da mãe. Heleninha compra uma garrafa de uísque, mas tenta resistir ao vício. Após jogar um copo contra a parede, assustando Celina e Eugênio (Luis Salem), revela ter outra garrafa escondida.

No momento em que Odete chega, Heleninha está embriagada. Durante uma discussão, defende a tia Celina das críticas da irmã. Em meio ao confronto, Heleninha tropeça na escada da mansão e cai. Ela continua a discussão com a mãe, afirmando que nunca foi aceita e responsabilizando Odete por seus problemas. A personagem é levada ao quarto contra a vontade, onde mantém as acusações. Odete, por sua vez, culpa Celina por não ter relatado o estado da filha.

“Odete é um retrato de uma classe que despreza o Brasil e, ao mesmo tempo, se beneficia dele, suga suas riquezas. Ela é muito interessante e, infelizmente, muito atual. Representa um pensamento conservador, preconceituoso, retrógrado ainda presente no mundo. É uma mulher que não sabe reconhecer, não entende o valor do nosso país. Estou fazendo uma Odete que represente essa personagem no Brasil de hoje”, comenta Debora Bloch.

