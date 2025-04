Ator Leandro Lima retorna à Globo com personagem em 'Vale Tudo'; saiba qual é

O ator Leandro Lima está de volta à tela da TV Globo para integrar o elenco da novela das 21h, "Vale Tudo". De acordo com informações do Splash Uol, o galã dará vida a Walter, um dos amantes jovens da protagonista Odete Roitman, vivida por Débora Bloch. O último papel do artista na emissora foi como o delegado Marino Guerra em "Terra e Paixão", em 2023. Ele também esteve em "Pantanal" (2022) como Levi.

Leandro Lima recebeu o convite da autora da trama, Manuela Dias, junto à direção do remake. O ator assinou contrato nesta segunda-feira (21) e já começa a gravar as primeiras cenas na próxima semana.

Na versão original da novela, exibida em 1988, o personagem foi interpretado por João Bourbonnais. No folhetim, ele é o amante de Roitman que a ajuda a envenenar a maionese do restaurante de Raquel (Taís Araújo).

Apesar de iniciar as gravações em maio, o personagem de Leandro Lima deve começar a aparecer em cena apenas no final do semestre.