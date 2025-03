'Vale Tudo': conheça elenco, personagens e enredo do remake da novela na TV Globo

Em poucas semanas, o remake de 'Vale Tudo' fará estreia na faixa das 21h na TV Globo e a expectativa para o momento não poderia ser maior. Seja para ver Odete Roitman na nova versão ou saber como serão escritas as maldades de Maria de Fátima na trama, fãs de dramaturgia já especulam sobre as mudanças na história original, os atores escolhidos para os personagens e até se o final será o mesmo.

Lançada em 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a novela começa retratando a relação maternal entre Raquel e Maria de Fátima, época interpretadas por Regina Duarte e Glória Pires. Mãe e filha, as duas tem personalidades completamente opostas, enquanto uma é honesta, a outra é capaz de qualquer coisa para melhorar de vida.

Raquel leva um golpe da filha, que vai para o Rio de Janeiro e começará uma jornada para ascender socialmente, chegando a seduzir o milionário Afonso Roitman. Nesse caminho, Odete Roitman, mãe do rapaz, é a vilã que se destaca na história por conta das maldades e tramas que expõem a principal discussão da novela: a relação entre corrupção e divisão social entre classes.

Próximo da estreia, as dúvidas do público sobre os personagens já começaram a surgir nas redes sociais. Confira quais os personagens e o elenco que deve dar continuidade à nova versão de 'Vale Tudo'.

Raquel Accioli

Legenda: Taís Araújo será Raquel Accioly Foto: divulgação/Globo

Na nova versão, a personagem será interpretada por Taís Araújo. Raquel é uma mulher devotada ao próprio trabalho e acredita que a dignidade é, acima de tudo, o ingrediente mais importante para crescer na vida. Ela é guia de turismo em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde vive com a filha, Maria de Fátima.

Maria de Fátima

Legenda: Bella Campos será Maria de Fátima Foto: divulgação/Globo

Maria de Fátima, que será vivida por Bella Campos, não tem nada a ver com a mãe. Na nova versão, o sonho dela é ser influenciadora, mas a verdade é que a intenção é ficar rica sem fazer muito esforço. Já no início da trama, ela dá um golpe na própria mãe e parte para o Rio de Janeiro em busca do objetivo.

Odete Roitmann

Legenda: Debora Bloch será Odete Roitmann Foto: divulgação/Globo

Maior vilã das telenovelas brasileiras, a personagem Odete Roitmann ficará a cargo da atriz Debora Bloch. A empresária é uma mulher fria e calculista, conhecida por não ter nenhum escrúpulo quando o assunto é conseguir o que deseja.

Ivan Meireles

Legenda: Renato Góes será Ivan Foto: divulgação/Globo

Ivan é um dos mocinhos da trama e será interpretado por Renato Góes. Ele e Raquel, inclusive, tem grande amor um pelo outro, mas a relação conturbada de Ivan com Heleninha deve se tornar um dos empecilhos nesse caminho.

César Ribeiro

Legenda: Cauã Reymond será César Ribeiro Foto: divulgação/Globo

César será vivido, agora, por Cauã Reymond. Na trama, ele é um homem sem nenhum escrúpulo, que assim como Maria de Fátima é capaz de manipular todos que o cercam para ganhar algum tipo de vantagem.

Marco Aurélio

Legenda: Alexandre Nero será Marco Aurélio Foto: divulgação/Globo

O personagem Marco Aurélio será vivido por Alexandre Nero na nova versão da trama, escrita por Manuela Dias. Ele é o namorado de Maria de Fátima e ex-esposo de Heleninha, e vai se mostrando um grande manipulador ao longo da novela.

Heleninha Roitmann

Legenda: Paolla Oliveira será Heleninha Roitmann Foto: divulgação/Globo

Heleninha será interpretada por Paolla Oliveira, que fez questão de pedir um teste ainda na fase de pré-produção da novela. Filha da vilã Odete, ela é uma mulher cheia de complexos por conta das infelicidades da vida. A opressão materna e um casamento fracassado contribuem, inclusive, para que ela se torne alcoólatra. O tema será um dos mais importantes da trama.

Solange Duprat

Legenda: Alice Wegmann será Solange Duprat Foto: divulgação/Globo

Na nova versão, a personagem, que será vivida por Alice Wegmann, será diretora de uma agência de conteúdo chamada Tomorrow e terá de lidar com o dilema entre o trabalho e saúde. O amor entre ela e Afonso Roitmann será o grande foco de Maria de Fátima, que vai tentar de tudo para separar os dois.

Afonso Roitmann

Legenda: Humberto Carrão será Afonso Roitmann Foto: divulgação/Globo

Afonso, que será vivido por Humberto Carrão, é a personificação do playboy, mas demonstra personalidade completamente fragilizada diante da mãe. No começo, manterá uma relação com Solange, mas ficará balançado com as frequentes investidas de Maria de Fátima.