Atriz de Harry Potter, Jessie Cave, anuncia conta no OnlyFans e revela objetivo: 'Sair das dívidas'

Jessie Cave, atriz britânica conhecida por interpretar Lilá Brown nos filmes da saga Harry Potter, usou as redes sociais para revelar que terá uma conta na plataforma de vídeos adultos OnlyFans. A novidade foi contada por ela como uma forma de tentar sanar uma série de dívidas, logo após tentativas de conseguir estabilidade financeiramente por meio de livros e podcasts.

A artista ficou famosa mundialmente com a personagem que era o interesse amoroso de Rony Weasley, interpretado por Rupert Grint, no filme 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe', lançado em 2009. Entretanto, já participou de produções como 'Industry', da HBO, 'Black Mirror' e 'Orgulho e Esperança'. Sem trabalhos tão relevantes no cenário mundial desde então, ela resolveu buscar outros meios para se manter.

Uma saída para além da atuação foi o podcast 'Before We Break Up Again', onde ela também revelou a conta no aplicativo adulto. No episódio em questão, ela pontuou que os vídeos não serão "sexuais", mas com uma espécie de "fetiche". Penteando o cabelo, ela apareceu no Instagram para contar que o conteúdo deve focar no próprio cabelo e ela deve aparecer penteando ou tocando nele.

"Coisas como essa", diz ela no vídeo enquanto penteia os cabelos com delicadeza. "Eu acho que isso pode me render muito dinheiro", explicou, enquanto reforçava que esse pode ser o fetiche de um nicho muito específico. Até o momento, a atriz não esclareceu se a declaração foi uma brincadeira ou se esse será, de fato, o tema do conteúdo dela na rede em questão.

Já na newsletter que possui no Substack, Cave aproveitou para aprofundar os motivos da nova empreitada. "Vou tentar por um ano. Meu objetivo? Deixar a casa segura, cobrir o papel de parede de arsênico/chumbo, construir um novo telhado, etc. Meu objetivo? Sair das dívidas", disse ela.

Por fim, a britânica ainda brincou com o fato de essa atitude não ser algo esperado da profissão. "Parece que estou sendo travessa, um pouco errada. Gosto disso, de destroçar o manual para pequenas atrizes comportadas", finalizou.