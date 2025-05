Inscrições para concurso de diplomata com salários de R$ 22 mil começam nesta sexta (16)

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata começam às 10h desta sexta-feira (16) e seguem abertas até o dia 4 de junho. O certame, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56. A taxa de inscrição é de R$ 229.

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do processo seletivo. As provas ocorrerão em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sendo as provas objetivas aplicadas no dia 20 de julho e as provas escritas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Vagas

Das 50 vagas oferecidas, 10 são reservadas a candidatos negros e três a pessoas com deficiência. O edital também prevê a convocação adicional de 75 mulheres para a segunda fase, como medida de promoção da equidade de gênero no processo seletivo.

Veja também Papo Carreira Sefaz-PE abre vagas para arquitetos, engenheiros e técnicos com salários de até R$ 5,2 mil Papo Carreira Concurso Conab: inscrições terminam nesta quinta-feira (15)

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, onde precisam informar o número do CPF, escolher a cidade em que desejam realizar as provas e selecionar um idioma adicional — Espanhol ou Francês. Além disso, é necessário enviar uma fotografia recente, tirada nos últimos seis meses, que atenda às especificações do edital.

A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 229, e o pagamento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que também pode ser acessada no site do Cebraspe. Os candidatos podem efetuar o pagamento em bancos, casas lotéricas ou Correios.

Após realizar o pagamento, participantes devem guardar o comprovante de inscrição, pois o documento será exigido no dia da prova.

Como funciona o cargo de diplomata

O diplomata é o servidor público que representa oficialmente o Brasil no exterior. Suas funções incluem negociar interesses nacionais em organismos internacionais, atuar em embaixadas e consulados, além de prestar assistência a brasileiros no exterior. O cargo de terceiro-secretário é a porta de entrada para a carreira e exige formação superior, sem necessidade de área específica.

Confira o cronograma

Inscrições e pedido de isenção da taxa: 16 de maio a 4 de junho

16 de maio a 4 de junho Pagamento da taxa de inscrição: até 20 de junho

até 20 de junho Divulgação dos locais de prova da Primeira Fase: 7 de julho

7 de julho Prova objetiva (Primeira Fase): 20 de julho

20 de julho Resultado final da Primeira Fase e convocação para a Segunda Fase: 13 de agosto

13 de agosto Provas escritas (Segunda Fase): 23, 24, 30 e 31 de agosto

23, 24, 30 e 31 de agosto Resultado provisório da Segunda Fase: 23 de setembro

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp