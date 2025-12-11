Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado até o dia 17 de dezembro.

São mais de 9 mil vagas temporárias em todo o País, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Só para o Ceará, são ofertadas 463 vagas.

Em relação a atribuições, a principal diferença entre os cargos é que o APM atua diretamente na coleta dos dados em campo, enquanto o SCQ gerencia essa atividade.

A remuneração para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Para concorrer a uma vaga de AMP, o candidato deve ter ensino médio completo e nacionalidade brasileira ou portuguesa, conforme o edital.

A seguir, confira detalhes das atribuições do cargo de agente.

Funções de agente do IBGE

Entre as principais funções de um agente de pesquisas, estão a de visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando a realização de pesquisas de natureza estatística.

O edital da seleção pública descreve ainda outras atribuições do cargo, como:

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido;

Entregar e(ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e segundo normas técnicas;

Dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas de natureza estatística, identificando, quando necessário, as demandas por atualização da divisão político-administrativa municipal e intramunicipal;

Operar equipamentos/aplicativos/sistemas de informática necessários à realização das pesquisas de natureza estatística e levantamentos geográficos que as estruturam, bem como à preparação desses dados para fins de divulgação;

Elaborar relatórios, quando solicitado, contendo tabelas e gráficos, de modo a apoiar as pesquisas de natureza estatística, e levantamentos geográficos que as estruturam;

Realizar levantamento completo dos endereços da sua área de trabalho indicada por superior hierárquico;

Coletar informações sobre as características urbanísticas da área indicada por superior hierárquico;

Conduzir as viaturas do IBGE e os veículos locados a serviço do IBGE, nas atividades em campo, caso possua habilitação e esteja em condições de dirigir;

Seguir as medidas protocolares sobre saúde e segurança determinadas pelo IBGE.

>> Veja edital completo para o cargo de agente de pesquisas do IBGE

Salário e benefícios

A jornada é de 40 horas semanais, com oito horas diárias. O salário para o cargo é de R$ 2.676,24, e o contrato inclui os seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.175,00;

Auxílio Transporte;

Auxílio Pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Seleção do IBGE

As inscrições para a seleção pública do IBGE têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até o dia 17 de dezembro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame. Já as provas devem ser aplicadas no dia 1º de março de 2026.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.