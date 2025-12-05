Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos

A Prefeitura de Fortaleza está com seleção pública aberta para formar cadastro de reserva de professores substitutos nas áreas de Pedagogia e Pedagogia Bilíngue.

Os aprovados atenderão a demandas temporárias da Secretaria Municipal da Educação (SME). As inscrições são feitas online e vão até o dia 22 deste mês de dezembro.

A prova objetiva — etapa única — está prevista para 11 de janeiro de 2026 e será aplicada apenas em Fortaleza. Excepcionalmente, poderá ser estendida à Região Metropolitana.

Podem participar do certame apenas candidatos com licenciatura plena em Pedagogia. Já para a área bilíngue, é exigida formação complementar em Libras.

>>> Confira o edital completo

O que vai cair na prova?

A prova objetiva abordará conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Didática, Fundamentos da Educação e conhecimentos específicos das áreas de atuação.

Veja também Papo Carreira Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará Papo Carreira Empresa de internet abre seleção com 120 vagas de emprego em Fortaleza

Remuneração

Os profissionais selecionados terão a remuneração de R$ 33,82 por hora/aula, valor que inclui a regência de classe, além da possibilidade de recebimento de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Já a carga horária será definida conforme a necessidade das escolas dos seis distritos de educação da Capital.

A contratação terá duração de até 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.