Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos
Selecionados serão incluídos em cadastro de reserva. Inscrições vão até o dia 22.
A Prefeitura de Fortaleza está com seleção pública aberta para formar cadastro de reserva de professores substitutos nas áreas de Pedagogia e Pedagogia Bilíngue.
Os aprovados atenderão a demandas temporárias da Secretaria Municipal da Educação (SME). As inscrições são feitas online e vão até o dia 22 deste mês de dezembro.
A prova objetiva — etapa única — está prevista para 11 de janeiro de 2026 e será aplicada apenas em Fortaleza. Excepcionalmente, poderá ser estendida à Região Metropolitana.
Podem participar do certame apenas candidatos com licenciatura plena em Pedagogia. Já para a área bilíngue, é exigida formação complementar em Libras.
O que vai cair na prova?
A prova objetiva abordará conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Didática, Fundamentos da Educação e conhecimentos específicos das áreas de atuação.
Remuneração
Os profissionais selecionados terão a remuneração de R$ 33,82 por hora/aula, valor que inclui a regência de classe, além da possibilidade de recebimento de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.
Já a carga horária será definida conforme a necessidade das escolas dos seis distritos de educação da Capital.
A contratação terá duração de até 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.