Santander está fora do ar? Clientes relatam problemas em aplicativo

O banco Santander apresenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (5). Clientes relatam que estão com dificuldades para acessar o aplicativo, realizar transações Pix e entrar no "Way", ferramenta voltada para cartão de crédito.

A queda acontece exatamente oito dias após as operações virtuais da instituição também apresentarem instabilidade.

O que aconteceu?

A plataforma DownDetector, que reúne relatos de problemas em serviços online, registrou um pico de 1.400 notificações sobre o Santander às 10h06.

Entre os relatos, usuários de diversos estados do Brasil afirmam que não estão conseguindo logar no aplicativo, realizar transações via Pix ou efetuar pagamentos.

O que diz o Santander?

Nas redes sociais, o banco lamentou o ocorrido, afirmou que identificou uma instabilidade nos canais e que seu time já está trabalhando para regularizar a situação. "Contamos com a sua compreensão!", escreveu.

Ao responder um internauta que reclamava sobre a queda, o Santander recomendou que para burlar a instabilidade, os clientes podem aguardar e acessar o app mais tarde, ou acessar suas contas através do Internet Banking, Caixa Eletrônico, Agência ou Central de Atendimento 4004-3535 ou 0800-702-3535.