Nubank fora do ar? Usuários relatam instabilidade em pagamentos via Pix

Notificações apresentaram pico por volta das 11h desta terça-feira (23).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Tecnologia
Escultura roxa com as letras “nu” em frente a um prédio moderno com fachada de vidro e área externa com plantas.
Legenda: Nubank ainda não informou se instabilidade foi solucionada.
Foto: Shutterstock.

Usuários do banco Nubank relataram instabilidade no aplicativo ao longo da manhã desta terça-feira (23). Mais de 650 notificações de problemas com a utilização do banco digital foram registrados até as 11h.

Conforme o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram por volta das 10 horas.

Os problemas registrados são, em maioria, relacionados aos pagamentos via Pix, representando 89% das falhas registradas. Além disso, o aplicativo também teria apresentado instabilidade no login do aplicativo móvel, assim como no mobile banking.

Até o momento, o Nubank não se pronunciou publicamente sobre o registro das falhas de uso no aplicativo. 

