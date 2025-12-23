Nubank fora do ar? Usuários relatam instabilidade em pagamentos via Pix
Notificações apresentaram pico por volta das 11h desta terça-feira (23).
Usuários do banco Nubank relataram instabilidade no aplicativo ao longo da manhã desta terça-feira (23). Mais de 650 notificações de problemas com a utilização do banco digital foram registrados até as 11h.
Conforme o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram por volta das 10 horas.
Os problemas registrados são, em maioria, relacionados aos pagamentos via Pix, representando 89% das falhas registradas. Além disso, o aplicativo também teria apresentado instabilidade no login do aplicativo móvel, assim como no mobile banking.
Até o momento, o Nubank não se pronunciou publicamente sobre o registro das falhas de uso no aplicativo.