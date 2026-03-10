Passageiras da Uber vão poder escolher motoristas mulheres em Fortaleza

Ao todo, 13 capitais irão receber novo serviço.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
10 de Março de 2026 - 10:17 (Atualizado às 10:34)
capa da noticia
Legenda: 'Uber Mulher' possui três modalidades diferentes e chega a mais 13 capitais brasileiras nos próximos dias.
Foto: Divulgação/Uber

Usuárias do aplicativo de transporte Uber de Fortaleza (CE) devem receber nos próximos dias a expansão da funcionalidade "Uber Mulher", que permitirá que solicitem viagens preferencialmente com motoristas mulheres pelo aplicativo. A novidade faz parte de uma ampliação anunciada pela empresa e será liberada gradualmente em 13 capitais brasileiras.

Além da capital cearense, o recurso começará a funcionar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Manaus, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá. A ferramenta já vinha sendo testada em sete cidades antes da ampliação.

A nova funcionalidade foi criada para ampliar opções de conforto e segurança para usuárias e motoristas parceiras. Segundo a empresa, o sistema contará com três formatos diferentes dentro do aplicativo.

No aplicativo, as usuárias poderão utilizar as seguintes opções:

Reserve Uber Mulher: permite agendar viagens com antecedência mínima de 30 minutos pelo Uber Reserve, selecionando a opção de motorista mulher no momento do agendamento.

Preferência das Mulheres: disponível nas configurações do perfil em “Preferências de Viagem”. Ao ativar o recurso, o aplicativo passa a priorizar motoristas mulheres nas corridas do Uber X. Caso não haja disponibilidade e o tempo de espera seja elevado, a viagem pode ser direcionada automaticamente ao motorista mais próximo.

Uber Mulher: opção que aparecerá diretamente na tela inicial do aplicativo para solicitar viagens imediatas. O recurso ficará disponível apenas durante o dia e o sistema tentará parear a corrida com uma motorista mulher. Se a espera for longa, a usuária poderá escolher entre continuar aguardando ou aceitar o motorista mais próximo.

Modalidade liberada para adolescentes

De acordo com a empresa, as novas opções também estarão disponíveis para usuários do "Uber Conta Teens", modalidade destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos, que permite acompanhamento das viagens em tempo real pelos responsáveis e inclui recursos de segurança ativados automaticamente.

A iniciativa integra uma estratégia da empresa voltada à ampliação da segurança na plataforma. Desde 2019, a Uber mantém no Brasil a modalidade "U-Elas", que permite que motoristas mulheres recebam pedidos de viagem apenas de usuárias mulheres.

A empresa também informou que tem buscado ampliar a participação feminina entre os motoristas parceiros. Nos últimos anos, a base de motoristas mulheres na plataforma cresceu cerca de 160%, mas ainda representa aproximadamente 8% do total no país.

