Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do Gmail para matéria sobre Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários.

Tecnologia

Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Saiba como conferir se seus dados foram vazados.

Redação 27 de Outubro de 2025
Fachada da AWS com a marca da Amazon.

Tecnologia

AWS, a 'nuvem' da Amazon, gera instabilidade e afeta mais de 500 empresas

A falha foi detectada em um dos principais bancos de dados da empresa

Redação 20 de Outubro de 2025
Foto externa do campus da UFC em Itapajé, com gramado e duas alunas com mochilas caminhando

Ceará

Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação

Nicolas Paulino 20 de Setembro de 2025
Assista

Tecnologia

Como criar senhas fortes para evitar golpes? Especialista dá dicas

Saiba como criar um 'cofre' para armazenar informações

João Lima Neto 19 de Setembro de 2025
Foto mostra os deputados estaduais Léo Suricate e Guilherme Sampaio durante a subscrição à PEC da internet por parte do líder do Governo Elmano

PontoPoder

PEC da internet ‘segura e livre’, de Léo Suricate, recebe apoio na Alece e deve ser aprovada em 2025

Projeto que prevê universalização de acesso no Ceará começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira 28 de Agosto de 2025
Pessoa usando smartphone para solicitar corrida na Uber em rua à noite, ilustrando operação da Polícia Civil do RJ que investiga quadrilha suspeita de usar inteligência artificial para fraudar Uber e gerar prejuízo de R$ 114 mil

País

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

Criminosos teriam interferido em mais de 2 mil corridas da plataforma, gerando prejuízo de R$ 114 mil

Carol Melo 13 de Agosto de 2025
Marca da internet vivo

Tecnologia

Internet da Vivo apresenta instabilidade nesta quarta-feira (6)

A plataforma de monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, Downdetecor, registou o pico da queda às 15h20

Bergson Araujo Costa 06 de Agosto de 2025
Logo da Starlink

Tecnologia

Starlink lança internet gratuita para celular; veja onde o serviço está disponível e como acessar

Serviço funciona desde 2024 em outros aparelhos e regiões específicas

Redação 31 de Julho de 2025
Foguete decolando e depois caindo

Mundo

Foguete cai logo após decolagem durante teste na Austrália; ninguém ficou ferido

O veículo não tinha passageiros

Redação 31 de Julho de 2025
Foto de Linda Yaccarino, CEO do X que se demitiu

Tecnologia

CEO do X se demite do cargo em meio à controvérsias envolvendo IA de Elon Musk

A polêmica atualização recente do Grok em seu chatbot gerou uma série de comentários antissemitas na redes social

Redação 09 de Julho de 2025
1 2 3