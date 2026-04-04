Dupla Sena de Páscoa 2026 premia R$ 40 milhões neste sábado (4); veja como apostar
Apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
A Dupla Sena de Páscoa 2026 irá premiar o valor de R$ 40 milhões no concurso especial de nº 2940. Os apostadores têm até as 19h deste sábado (4) para fazer o jogo nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
A edição especial de Páscoa não acumula o prêmio, diferente dos concursos regulares. Por isso, se ninguém acertar as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio principal será dividido entre os ganhadores da quina, e assim por diante.
Esta é a décima edição da Dupla Sena de Páscoa. Neste concurso, os jogadores têm ainda duas chances de ganhar com o mesmo bilhete.
O sorteio é realizado ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa a partir das 20h deste sábado.
Veja abaixo detalhes sobre como apostar, horário e como acompanhar o sorteio.
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Como jogar na Dupla Sena?
Escolha de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3, mas também é possível fazer bolões com grupos de duas a 50 pessoas.
Até que horas pode apostar na Dupla Sena de Páscoa em 2026?
As apostas para a Dupla Sena de Páscoa serão aceitas até as 19h deste sábado (4).
Onde apostar?
Os jogos devem ser feitos nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial — disponível para Android e iOS. Clientes da Caixa Econômica podem ainda utilizar o Internet Banking.
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
- Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
Você pode conferir os sorteios ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.
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