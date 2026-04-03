Devido ao feriado da Sexta-feira Santa (3), as Loterias Caixa realizaram mudanças no calendário de sorteios. Como de praxe em feriados nacionais, não haverá sorteios nesses dias.

A data afeta a programação dos concursos Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Super Sete e Lotomania.

Quando será o próximo sorteio das Loterias Caixa?

Todos eles, à exceção dos dois últimos concursos, terão sorteios no dia seguinte ao feriado, no sábado (4).

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Dupla de Páscoa 2026 acontece neste sábado (4)

Apesar de o resultado da Dupla Sena não ser costumeiramente divulgado nesse dia da semana, as Loterias Caixa abriram uma ressalva para a ocasião da Dupla de Páscoa (concurso 2940). Para esta edição, o prêmio estimado é de R$ 40 milhões.

Quanto aos demais concursos, não há alterações por ora. Loteria Federal, Timemania, Dia de Sorte, Mega-Sena e +Milionária seguem com o calendário habitual, e os seus próximos sorteios também serão realizados nesse sábado.

Já a Loteca permanece reservada às segundas-feiras e será apurada em 6 de abril, como já se esperava.

Até quando pode apostar nos sorteios das Loterias Caixa?

As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, seja nas casas lotéricas ou pela plataforma digital da Caixa Econômica Federal.

Próximos feriados também alteram os sorteios

Conforme o cronograma atual, também haverá mudança nas datas dos sorteios em decorrência dos feriados de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e do Dia do Trabalho (1º de maio, uma sexta-feira).

Como ficam os sorteios das Loterias na Sexta-feira Santa?

Lotofácil: Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4);

Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4); Quina: Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4);

Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4); Dupla Sena: Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4), em decorrência da apuração da Dupla Sena de Páscoa;

Não há sorteio na sexta-feira (3), mas haverá no sábado (4), em decorrência da apuração da Dupla Sena de Páscoa; Super Sete: Não há sorteio na sexta-feira (3), e retomada será na segunda (6);

Não há sorteio na sexta-feira (3), e retomada será na segunda (6); Lotomania: Não há sorteio na sexta-feira (3), e retomada será na segunda (6).

Pode apostar no feriado?

Apesar de as lotéricas da Caixa não abrirem nos feriados, os apostadores podem fazer seus jogos pela internet, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.