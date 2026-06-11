Fortaleza e Maceió devem disputar nova base da Jetsmart no Nordeste

A companhia aérea de baixo custo Jetsmart deve anunciar novas bases ainda neste mês de junho no Nordeste, com foco na alta temporada de fim de ano, conforme apurado pela Coluna. Fortaleza pode estar no radar.

Isso poderá ocorrer devido à janela estratégica para consolidação de operações internacionais de lazer. De acordo com fontes do setor, Fortaleza segue na disputa direta por ser base da Jetsmart, possivelmente concorrendo com outro destino do Nordeste que, segundo apuração, seria Maceió.

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A movimentação recente da companhia no Nordeste reforça um cenário que já vinha sendo antecipado nos bastidores, inclusive apontado anteriormente por esta Coluna. Em março, ao analisar as companhias que poderiam anunciar voos internacionais ao Ceará em 2026, já havia a indicação de que a JetSmart viria em negociação com estados do Nordeste para expansão de rotas.

Naquele momento, a informação de bastidor dava conta de que todo o ciclo negocial com o Ceará havia sido realizado e a companhia poderia anunciar voos para Fortaleza ainda em 2026, a depender de uma decisão interna sobre o destino. As novas informações apuradas pela Coluna reforçam as conversas prévias.

Em conversa breve e recente, a Coluna ouviu o CEO da Jetsmart, Estuardo Ortiz, na Assembleia Geral Anual da Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata), no Rio de Janeiro. Ele confirmou que há espaço para crescimento da companhia no Nordeste (relativamente à abertura de novas bases) no curto prazo.

O movimento sinalizado pelo CEO seria coerente com a estratégia já praticada pela companhia recentemente. Em 2025, a Jetsmart iniciou operações em Recife e anunciou que voaria a Natal, fortalecendo sua entrada no Nordeste com foco em mercados turísticos e rotas para o Cone Sul, exatamente o tipo de operação que também vinha sendo considerado para o Ceará.

À época, a Jetsmart informou que novos destinos na região Nordeste eram um caminho natural para a empresa. Ao ser questionado sobre se Fortaleza poderia estar entre os novos destinos, o CEO preferiu não avançar.

A Coluna pediu detalhes à companhia, mas, até a publicação deste texto, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.