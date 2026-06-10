Conheça novo avião da Latam que voará em Fortaleza ainda neste ano

A Latam Brasil divulgou nessa terça-feira (9) imagens do primeiro jato E195-E2 da companhia. A divulgação ocorreu no hangar da Embraer em São José dos Campos-SP.

A aeronave, que deverá fazer de Fortaleza um hub mais relevante para a companhia aérea, começará a fazer parte da frota da companhia a partir do quarto trimestre de 2026 e ajudará a ampliar a conectividade do Brasil.

A pintura da logomarca Latam na aeronave provocará uma mudança nos padrões da companhia. A logomarca (Latam) passará “através” das janelas, para se adaptar melhor à área disponível, para fins de prover a melhor visualização externa aos clientes.

Foto: Divulgação/Embraer.

Ainda, a apresentação do primeiro E195-E2 já pintado é simbólica e denota o impulso que cidades secundárias brasileiras terão na aviação comercial, fruto da parceria entre Latam e Embraer.

A aeronave será equipada com aproximadamente 136 assentos, oferta de assentos 20% menor, sendo muito mais eficiente que aeronaves de gerações anteriores.

O E2 permitirá ampliar frequências e horários de voos, desenvolver novos mercados e fortalecer a integração entre diferentes regiões do Brasil e dessas regiões com o mundo por meio dos principais hubs do grupo Latam.

Foto: Divulgação/Embraer.

A Embraer está sendo prestigiada mundialmente como mais um produto de sucesso da fabricante brasileira, que já tem mais de 500 pedidos para o avião.

Fortaleza estará no rol das cidades que receberão primeiramente incremento de rotas com a aeronave, juntamente com Guarulhos e Brasília e poderá acarretar em um incremento relevante de frequências e rotas nos hubs da companhia.

A empresa demonstrou interesse de atender mais 35 cidades do Brasil. Hoje a companhia cobre 62 destinos, máximo histórico. O E2 virá para expandir mais ainda a presença da aérea no Brasil.

A PINTURA DOS E195-E2 DA LATAM

O projeto gráfico do E195-E2 da Latam exigiu adaptações inéditas na aplicação da marca da companhia aérea. Devido às características da fuselagem da aeronave, a empresa optou por ampliar a área de exposição de sua identidade visual, aumentando sua visibilidade e presença ao longo da fuselagem.

Legenda: A logomarca (Latam) passará “através” das janelas. Foto: Divulgação/Embraer.

As escolhas relacionadas à pintura também consideraram critérios operacionais e ambientais. O uso predominante do branco segue o padrão adotado pela Latam por contribuir para menor absorção térmica, redução de peso e maior eficiência operacional durante toda a vida útil da aeronave.

A identidade visual também foi ampliada para áreas como os motores, reforçando a presença da marca em registros fotográficos frequentemente.