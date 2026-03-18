Quais companhias internacionais podem anunciar voos para o Ceará em 2026?

Estamos próximos do fim do primeiro trimestre deste ano e há muita expectativa em torno de novas frequências internacionais no Ceará em 2026. Nos bastidores, o cenário aponta para negociações com cerca de seis companhias e pelo menos cinco destinos que podem ser inéditos ou retomados.

A Iberia abriu esse movimento, já operando a rota Fortaleza-Madri. Os próximos passos aos quais a Coluna teve acesso estão listados abaixo.

Vale frisar que essas operações ainda estão em fase de negociação e não foram confirmadas oficialmente, embora fontes sinalizem esse avanço.

ITA Airways (negociação será retomada em breve): rota para Roma;

JetSmart (negociação consolidada): novas rotas para o Cone Sul;

Cabo Verde Airlines (retorno em pauta): voos para Sal/Praia;

Latam (negociação para a América do Sul consolidada): aumento de frequências para o Chile e Argentina;

Discover Airlines (negociação avançada): rota para a Alemanha;

KLM (início de conversas para um possível retorno): voos para Amsterdã.

O Secretário de Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, comentou com a Coluna algumas vezes que acreditava em novos voos vindo ao Ceará da Europa e da América do Sul para 2026, algo que encontra eco em falas da Fraport Brasil.

Segundo Bismarck, mais detalhadamente, de negociações com três companhias aéreas europeias, pelo menos uma ratificaria novas operações a Fortaleza.

Apesar de mencionar as tratativas, o secretário não forneceu detalhes operacionais, como calendários de reuniões ou prazos de execução.

JetSmart

Em 2025, a companhia do grupo Indigo Partners, JetSmart, surpreendeu ao anunciar voos para duas novas bases no Nordeste: Recife e Natal.

Na sua crescente de receber novos aviões, a companhia já compartilhou com a Coluna que seria natural pensar em novos destinos na região.

Segundo o Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, todo o ciclo negocial com a JetSmart já fora realizado e a companhia poderia anunciar voos a Fortaleza até julho deste ano, caso a cidade fosse aprovada como novo destino junto à companhia.

Existe a chance, porém, de Fortaleza não ser escolhida novamente em 2026.

Latam

Ainda existe uma negociação da Setur para que a Latam incremente novos voos (ou mais frequências) internacionais. Inclusive, caso implemente uma quinta frequência semanal (já voa 3 vezes por semana a Lisboa + 1 vez para Santiago), voltaria a ser isenta de ICMS no Estado.

Eduardo Bismarck explica que o assunto tratado com a companhia desde 2025 era sobre o incremento de voos a partir da América do Sul, pleito recente.

Voos a partir de Lima chegaram a ser mencionados. Lembramos até que a Fraport Brasil esteve pelo Peru ano passado, mas a adoção de taxas a voos internacionais na capital peruana desmontou as negociações por voos a Lima.

Daí, o que se comentou é que a quinta frequência semanal da Latam poderia ser um incremento de voos a partir de Santiago, ou um voo da Latam entre Buenos Aires e Fortaleza, como a companhia acabou de começar entre Recife e a capital argentina.

A Fraport Brasil, ao Diário do Nordeste, comentou que mais voos de Fortaleza à América do Sul deveriam ser buscados, segundo Pedro Navega, gerente da administradora do Fortaleza Airport.

“Minha expectativa é que a gente consiga trazer novidades nesses mercados num cenário curto”, disse em entrevista à repórter Letícia do Vale, do Diário do Nordeste.

O incremento de ligações do Ceará com a América do Sul é oportuno, pois traz milhares de visitantes ao estado, como acontece com os argentinos e, recentemente, com os uruguaios.

Cabo Verde

Após solicitar voos para Recife há algumas semanas, há reportes de avanços nas negociações da companhia de Cabo Verde com o Ceará.

A volta de alguma quantidade de voos ao Ceará pela companhia precisa sempre ser considerada, dado o relacionamento de longa data das partes.

A companhia aérea voa ao Ceará desde os anos 2000, tendo completado praticamente 20 anos de operações ininterruptas.

Há indicativos de avanços nas conversas; inclusive, pude verificar uma rodada negocial entre as partes na Fitur, em Madri (janeiro), e na BTL (Feira de Turismo em Lisboa), em fevereiro passado.

ITA ou Discover Airlines

Há expectativa de que alguma empresa aérea do grupo Lufthansa anuncie voos a Fortaleza num curto-médio prazo. Evidente que a expectativa se baseia em informações apuradas, mas não se pode cravar acerca da efetivação de novos voos.

Entretanto, temos informações de que a Discover, alemã, tem uma proposta de implementação de voos ao Ceará em sua mesa, e o estado aguarda uma devolutiva ainda este ano sobre o tema.

Os voos deveriam iniciar apenas em 2027. Apuramos de várias fontes diferentes a chance de o Ceará voltar a ter voos diretos à Alemanha num curto prazo.

Sobre a ITA, não há maiores informações sobre atualização das negociações, mas, mesmo assim, não pode ser descartada, devido a todo um contexto em que vinha sendo considerado um incremento de destinos no Brasil.

Segundo Eduardo Bismarck, é oportuno voltar a negociar com a empresa, que não esteve na feira de negociação Routes Americas no início de março, no Rio de Janeiro.

Ainda sobre voos à Europa, a Fraport ratificou ao Diário do Nordeste a busca por incremento de voos ao Velho Continente, para onde há programa de estímulo econômico ao lançamento de novas frequências.

Que companhias não devem estar mirando o Ceará para 2026?

Empresas que não estão mirando o Ceará agora, baseado em conversas da Coluna com fontes, seriam: Copa Airlines, que deve voltar a voar em Recife em breve, e companhias dos EUA como a American Airlines, que apesar de ter recebido há pouco o Airbus A321 XLR, ainda não estaria em tratativas mais firmes com o Ceará.

Ainda, as conversas com a companhia Condor, também alemã, não se mostraram avançadas ao ponto que permita dar clareza sobre avanço negocial.

A companhia demonstra observar mais mercados como EUA e Ásia do que o sul-americano, tanto que não voa a qualquer destino brasileiro.

KLM

A Secretaria de Turismo do Ceará esteve em contato com a KLM na Routes Americas, com quem, pela primeira vez, teria havido alguma perspectiva futura de retorno de voos ao Ceará.

O argumento de falta de aeronaves não foi o centro da conversa após vários diálogos entre as partes. Porém, não há clareza imediata sobre em que momento seria realizado um anúncio de retorno ao Ceará.

Tui e Air Caraibes

No Routes Americas, recebemos informações sobre prospecção de companhias aéreas como a alemã Tui e a francesa Air Caraibes em estados do Nordeste.

Perguntado sobre negociações com essas companhias, Eduardo Bismarck disse-nos não ter havido aprofundamento com a Tui, nem qualquer tipo de contato com a Air Caraibes.

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.