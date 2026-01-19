Após estreia com 95% de ocupação, voo da Iberia Fortaleza–Madri já custa R$ 4.500 por trecho

A Iberia inaugurou, nesse domingo (18), sua rota Madri–Fortaleza–Madri com 174 passageiros, alcançando 95,6% de ocupação, segundo Raphael de Lucca, gerente da Iberia no Brasil. Na volta, o desempenho deve se repetir: cerca de 175 passageiros deverão embarcar rumo à Espanha.

O voo inaugural teve duração de cerca de 8 horas, ligando Fortaleza ao principal hub da Espanha e abrindo mais uma janela europeia, ao lado das já consolidadas conexões com Portugal e França. Madri oferece acesso rápido a dezenas de destinos na Europa, além de ampla rede para a África e o Oriente Médio.

Os preços para voar entre Fortaleza e Madri, por exemplo, no próximo sábado (22/01), custam R$ 4.545 apenas no trecho de ida, evidenciando a alta procura pela rota. Não há mais assentos disponíveis na classe business.

Com ocupação alta no voo inaugural, espera-se que os voos entre Fortaleza e Madri repitam os excelentes resultados do primeiro mês da rota Recife–Madri, que teve média superior a 95% de ocupação.

Recife possui previsão de incremento para quatro voos semanais para Madri.

Operação anual confirmada para 2026

Em conversa com a Coluna, Raphael de Lucca explicou que a Iberia pretende manter os voos durante todo o ano de 2026, garantindo estabilidade e previsibilidade para o mercado.

Havia uma expectativa inicial de ampliação para quatro ou cinco frequências semanais, mas essa expansão não deve ocorrer agora, segundo Raphael. A prioridade da companhia é consolidar a rota e acompanhar a evolução natural da demanda.

A estreia deverá ser aproveitada pelo trade turístico cearense, que terá a oportunidade de mostrar as belezas do Brasil em uma das maiores feiras do mundo e participar da Feira Internacional de Turismo (Fitur), realizada entre 21 e 25 de janeiro, em Madri.

O momento não poderia ser mais oportuno: reencontrar a Espanha no mapa aéreo fortalece a estratégia de promoção internacional do Estado, justo quando o Ceará ganha novamente visibilidade global.

Iberia voa com tripulação simples

Um ponto estratégico para a sustentabilidade da rota é o modelo de operação adotado. Os voos são realizados com o A321 XLR, aeronave revolucionária de corredor simples, que opera com tripulação simples, ou seja, apenas comandante e copiloto, o que reduz custos operacionais e aumenta a competitividade da rota.

Esse detalhe — pouco visível ao passageiro comum — é decisivo para explicar por que a Iberia aposta em Fortaleza com uma estrutura enxuta e eficiente, reforçando a sustentabilidade da operação, algo que o A321 XLR passa a permitir.

A aeronave possui tanques extras de combustível, que permitem que aeronaves médias alcancem rotas normalmente operadas por aeronaves de fuselagem larga.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.