Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

O Aeroporto Internacional de Fortaleza voltou a movimentar mais de 6 milhões de passageiros após seis anos sem atingir a marca. Segundo números divulgados nesta sexta-feira (16) pela Fraport Brasil, foram 6,16 milhões de viajantes entre embarques e desembarques em 2025.

Entretanto, a movimentação do Aeroporto de Fortaleza ainda não atingiu a marca de 2019 (pré-pandemia) quando pelo terminal passaram 7,2 milhões de passageiros.

Na comparação com 2024, o crescimento foi de 8,9%, quando naquele ano o aeroporto movimentou 5,65 milhões de passageiros. O mês de dezembro do ano passado foi o melhor período para o terminal, com 579.617 mil viajantes, salto de 17,4% sobre igual período de 2024.

Mesmo com quedas em alguns meses, como em fevereiro de 2025, quando houve redução de 2% em número de passageiros, o ano passado foi de crescimento valioso.

O desafio agora é superar os números históricos de 2019, algo que o aeroporto ainda está desfavorecido em relação aos principais terminais do Nordeste (Recife e Salvador), que já superaram o período pré-pandemia.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 5.643.074 passageiros domésticos e 466.173 passageiros internacionais.

Em relação aos passageiros internacionais, o salto foi de 7,49% sobre 2024, mas ainda 15,7% abaixo da movimentação internacional de 2019. Em 2025, porém, Fortaleza atraiu a maior quantidade de estrangeiros da história.

Qual companhia puxou o crescimento de Fortaleza?

Ainda segundo dados da Anac, a Latam deu o tom do crescimento no Pinto Martins, tendo movimentado 3.163.564 passageiros. Crescimento de 14% sobre 2024. Pode crescer ainda mais e espera-se isso para 2026 com a chegada do Embraer E2 na companhia.

Foram mais voos para Congonhas, Teresina, São Luís, início de voos a Juazeiro do Norte e Parnaíba. Ainda, mais passageiros movimentados com a ampliação dos voos para Lisboa, em detrimento aos voos para Miami.

Já Gol e Azul, cresceram menos, apenas 3,9% e 7,9%, respectivamente, entre os dois últimos anos. A primeira movimentou 1.572.996 passageiros, muito abaixo do que movimentava em 2019 (2,52 milhões).

Será importante que a Gol volte a crescer de maneira mais relevante para que o Pinto Martins encoste mais nos 7 milhões de passageiros, seu melhor resultado, em 2019.

Em dezembro último, a Gol ofereceu 28% mais assentos que em dezembro de 2024, denotando que Fortaleza pode voltar a ter relevante quantidade de mais assentos.

Aeroporto de Fortaleza precisa ser mais competitivo

O Pinto Martins cresceu de forma relevante, 8,9%, quase 2 dígitos e sensivelmente mais que aeroportos do Nordeste, como o bloco da Aena Nordeste, que cresceu 5,7%.

Por outro lado, o Aeroporto de Recife, que cresceu seguidamente bem nos últimos anos atingiu 9,9 milhões de passageiros.

Já o Aeroporto de Fortaleza nunca esteve tão distante do número de passageiros de Recife: 9,9 milhões contra 6,1 milhões é uma desvantagem de 38%.

Em 2019, a diferença era de 22%, segundo dados da Anac e em 2014, fora de apenas 8%. Ainda, o Aeroporto de Salvador movimentou 7,9 milhões de passageiros, ainda que tenha crescido menos (7%).

É importante que se garanta que, dentre fatores gerenciáveis, nada mais impacte a movimentação do Pinto Martins.

Os próximos anos serão de franca expansão da aviação comercial brasileira, inclusive com o aumento generalizado de frota das três companhias e potencial entrada de novas companhias aéreas.

Diante dessa expansão, o Pinto Martins precisa estar suficientemente competitivo para atrair mais voos. O Fortaleza Airport não pode se dar ao luxo de não surfar essa onda, atentará contra o crescimento do estado caso o faça.

A década de 2020 pode-se dizer que fora até aqui perdida para o aeroporto de Fortaleza e, numa perspectiva realista-otimista só poderá superar 2019 entre 2027 e 2028.

A vigilância sobre os dados futuros de movimentação deve ser intensiva como nunca, de forma a garantir que haja tempo de se negociar qualquer indisposição de qualquer companhia contra o aeroporto.

Lembremos que em 2022 a Gol já dava mostras muito claras de que desabaria sua movimentação em Fortaleza e as medidas contracíclicas de entes públicos e privados só apareceram muito tempo depois e não foram de todo efetivas.

Essa percepção precisa estar capturada para que o aeroporto esteja mais agilmente pronto para agir.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.