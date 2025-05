Companhia aérea lowcost argentina terá voos para Maceió e Salvador

Após a chegada da Jetsmart em Recife a partir de julho próximo, a companhia aérea lowcost argentina Flybondi voltará a voar para Maceió e ainda terá voos inéditos para Salvador, ambas cidades recebendo voos a partir de Buenos Aires. A partir de 1º dezembro de 2025, a Flybondi voará da capital argentina para a Bahia e Alagoas, portanto.

"Conectar-se com o Nordeste do Brasil, região com grande potencial turístico e alta demanda, é um passo importante para expandir ainda mais nossa malha aérea internacional. Além disso, com essas novas rotas, Córdoba adiciona mais opções de voos sem precisar passar por Buenos Aires, consolidando sua posição como um dos pontos-chave de nossas operações no país", destacou Mauricio Sana, CEO da Flybondi, conforme publicaçãono portal Panrotas.

A excelente novidade para o Nordeste foi divulgada na sexta-feira (9).

Com os voos, Salvador passará a contar com quatro companhias aéreas com voos ao Cone-Sul (Aerolineas Argentinas, Gol, Sky Airlines, Fly Bondi). Recife terá Azul, Gol, Latam e Jetsmart. Em Maceió serão Gol e Fly Bondi.

Enquanto isso, Fortaleza se mantém com ligações com apenas duas companhias: Gol e Latam. Maceió, portanto, tem se mostrado, cada vez mais, com melhor capacidade de atrair voos vindos da região que Fortaleza.

Segundo pelotão de atração

O aeroporto de Fortaleza continuará num segundo pelotão de atração de voos internacionais vindos de países como Chile, Uruguai e Argentina.

Por outro lado, Salvador vai disparar ainda mais na atração de argentinos. Recife e Maceió ganham na diversidade de segundas empresas realizando voos à Argentina, maior emissora de turistas ao Brasil.

Perda de movimentação turística

Segundo o colunista Egídio Serpa, o trade turístico cearense tem buscado ser proativo na busca por mais turistas ao Ceará, dada a evidente redução da atividade turística.

Seria importante buscar meios eficientes de divulgar o Ceará também entre o Cone-Sul, algo que as três outras praças têm conseguido com êxito. O Estado está muito atrás da concorrência com esse público.

Inclusive no voo existente da Latam entre Fortaleza e Santiago, a ocupação é bem menor que o voo entre Recife e Santiago.

