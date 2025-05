Hotéis unem-se para atrair turistas de S. Paulo para o Ceará

Tem registrado queda a atividade turística no Ceará nos últimos meses. Os números da movimentação de passageiros no Pinto Martins – o Aeroporto Internacional de Fortaleza – é uma prova que preocupa as autoridades do governo do Estado e todo o trade. De acordo com o colunista Igor Pires, do Diário do Nordeste, especializado em transporte aéreo, “em fevereiro de 2025, o Fortaleza Airport movimentou 2% de passageiros a menos do que em igual período de 2024”. Entre embarques e desembarques, foram 414.861 mil passageiros em fevereiro deste ano contra 423.335 no mesmo do ano passado. Igor Pires acrescentou em sua matéria do último dia 15 de março:

“É o pior fevereiro da série histórica desde a entrada da Fraport na concessão do aeroporto Pinto Martins (em 2017), desconsiderando o ano de 2021, fortemente afetado pela pandemia. O resultado mostra que o aeroporto da capital cearense tem tido dificuldade de crescer de forma consistente. O equipamento cresceu 5,3% em janeiro passado (foram 570.665 passageiros), mas não sustentou o crescimento.”

Rápido no gatilho, antecipando-se a providências do governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, o capítulo cearense da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-CE) decidiu agir e programou para amanhã, terça-feira, 6, e até quinta-feira, 8, um circuito de eventos para a qualificação de agentes de viagem que atuam na cidade de São Paulo.

Esse esforço será desenvolvido em todas as agências de viagem dos bairros Sul, Oeste, Leste e Norte da capital paulista. Objetivo: capacitar 400 agentes de viagem paulistanos, transmitindo-lhes todas as informações sobre o Ceará e seu potencial turístico. Mas o foco do circuito serão, principalmente, Fortaleza e as cidades praianas de sua Região Metropolitana.

Para esse esforço – com o qual a ABIH-CE detonará sua programação comercial deste ano de 2025 – uniram-se os hotéis Acqua Beach Park, Carmel Cumbuco Resort, Coliseum Beach Hotel, Crocobeach Hotel, Holiday Inn, Hotel Diogo, Hotel Gran Marquise, Hotel Parque das Fontes, Hotel Praia Centro, Hotel Sonata de Iracema, Hotel Villa Mayor Charm Fortaleza, Ibis Budget, Ibis Centro de Eventos, Ibis Praia de Iracema, Magna Praia Hotel, Mercure Fortaleza, Oásis Atlântico Imperial & Fortaleza, Oceani Beach Park Hotel, Pauli Boutique Hotel, Porto das Dunas Boutique Hotel, Suites Beach Park Resort, Varandas Beach Hotel e Vila Galé Fortaleza.

São Paulo é o principal emissor de turistas para o Ceará e por isto mesmo a primeira ação da ABIH-CE será executada na sua capital, estendendo-a, depois, para outras regiões daquele estado. A empresária Ivana Bezerra Rangel, presidente da entidade, considera que investir na capacitação dos agentes de viagem é fundamental para impulsionar a comercialização do destino Ceará, uma vez que eles exercem grande influência na decisão de compra dos viajantes.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no ano passado de 2024, o Fortaleza Airport, administrado pela alemã Fraport – a mesma que administra o aeroporto de Frankfurt (Alemanha) e de Porto Alegre (RS) – movimentou 7 milhões de passageiros, colocando-se em décimo lugar em uma lista liderada pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), xo uma movimentação de 45 milhões, seguido pelo de Congonhas, também em São Paulo, com 22 milhões de passageiros.

O aeroporto de Recife (PE), com a movimentação de 8 milhões de passageiros, ficou em sétimo lugar. “Com cerca de 8 milhões de passageiros” movimentados, segundo a Anac, colocou-se em oitavo lugar o Aeroporto Internacional de Salvador. Na nona posição, ficou o de Porto Alegre, com 7,9 milhões de passageiros.

Deve ser lembrado que outro grande e movimentado destino turístico do Ceará – a Praia de Canoa Quebrada – conta voos diretos da Gol, Azul e Latam, partindo de cidades do Sudeste.

Devem ser debitados na conta dessa queda da movimentação de turistas em Fortaleza a redução da renda das famílias e os juros muito altos, problemas que, porém, não parecem prejudicar o turismo de Salvador e Recife, praças nordestinas que disputam, com a capital cearense, o mesmo mercado.