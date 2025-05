Agro: Embrapa cria super sorgo que produz 6 tons por hectare

Uma boa novidade acaba de pousar nos campos da agricultura brasileira, e mais uma vez criada e desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa, que luta com dificuldade financeira para se manter na primeira posição entre os maiores centros mundiais de pesquisas agrícolas.

A novidade tem nome: é o híbrido de sorgo granífero BRS 3002, cujo nome comercial é LAS30044G. Segundo o site Compre Rural, essa nova cultivar “destaca-se por sua precocidade e estabilidade de produção em plantios na segunda safra, o que proporciona mais segurança ao produtor”, além de apresentar produtividade de mais de 6 toneladas por hectare, superior à média nacional”.

Há outra novidade: a semente desse que já é chamado de “novo sorgo” ou “super sorgo” é indicada para as regiões “já consolidadas, como o Ceará. O agropecuarista cearense Luiz Girão, que cultiva e ensila milho, capim, palma forrageira e sorgo, não esconde seu contentamento e já antecipa que vai adquirir o novo cultivar da Embrapa – que o desenvolveu em parceria com a Latina Seeds, empresa de produção, desenvolvimento e comercialização de sementes de sorgo e milho.

“É uma excelente notícia que, mais uma vez, revela o valor e a importância das pesquisas da Embrapa para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Impressionou-me a alta produtividade desse híbrido do sorgo. Nós já cultivamos sorgo em nossa Fazenda Flor da Serra, na Chapada do Apodi, e agora, diante dessa boa nova, deveremos migrar para o novo cultivar da Embrapa”, diz Luiz Girão, que é um dos três maiores produtores de leite bovino no estado do Ceará.

Quem também se alegrou com a novidade da Embrapa foi Marden Vasconcelos, sócio e diretor da Tijuca Alimentos, que também compra para transformá-lo em ração para o seu grande plantel de aves poedeiras e de corte. Marden está certo de que os agricultores cearenses, principalmente os que produzem grãos para a avicultura, investirão no cultivo da BRS 3002. “O solo cearense já mostrou que, em algumas manchas agricultáveis, é bom para o cultivo desse novo sorgo”, comentou ele.

O super sorgo da Embrapa e da Latina Seeds já ficou famoso e muito desejado antes mesmo de ser oficialmente lançado, o que acontecerá na próxima segunda-feira, 5, na cidade de Sete Lagoas (MG), durante a 16ª Semana de Integração Tecnológica, evento que integra a Jornada Pelo Clima, promovida pela Embrapa com o objetivo de promover a ciência e as práticas agrícolas sustentáveis neste ano em que o Brasil receberá, em Belém do Pará, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Cícero Menezes, pesquisador da Embrape, explica que, além do nível de rendimento, que garante a sua competitividade no mercado, o cultivar BRS 3002 – o novo sorgo – apresenta boa sanidade em relação às doenças antracnose, helmiltosporiose e cercosporiose. De acordo com ele, o uso de cultivares mais resistentes é o meio mais eficiente de controle de doenças, uma vez que alia vantagens, por ser econômico e seletivo e não deixar resíduos nocivos ao ambiente e ao produto, o que contribui para a sustentabilidade da produção.

De acordo com o sócio-proprietário da Latina Seeds, Willian Sawa, que falou ao Compre Rural, “o híbrido de sorgo granífero visa atender a um mercado que busca estabilidade e segurança em sua produção. O sorgo por si só já é valente frente às adversidades de clima e pragas, mas esse híbrido, em especial, tem características que o produtor procura no que se refere à precocidade e à estabilidade produtiva”.

Sawa também disse que, tradicionalmente, os sorgos graníferos vêm sendo utilizados pela indústria de ração, mas com essa nova cultivar, uma nova frente se abre com a utilização do grão de sorgo para a produção de etanol e DDG (Dried Distillers Grains) e WDG (Wet Distillers Grains), que são coprodutos da produção desse biocombustível, obtidos a partir da fermentação de grãos.

É por esta e outras razões que o agro brasileiro é, do ponto de vista tecnológico, o mais avançado do mundo. E o Ceará vai tirar proveito disso, como disseram à coluna Luiz Girão e Marden Vasconcelos.