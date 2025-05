Farmácias Pague Menos têm nova identidade visual

Em um movimento que marca uma nova fase de expansão, inovação e conexão com o público, a rede cearense de farmácias Pague Menos, segunda maior rede do Brasil e única presente em todos os estados e Distrito Federal, apresenta sua nova identidade visual.

Desenvolvido em parceria com a FutureBrand São Paulo, a mudança traz uma marca mais contemporânea, humana e adaptada ao universo digital, sem perder a essência de acolhimento e cuidado que acompanha a trajetória da rede há mais de quatro décadas, como diz comunicado da empresa enviado a esta coluna.

“Mais do que uma mudança estética, este é um movimento estratégico com foco na transformação e com o olhar direcionado para o futuro. Com a nova identidade, apostamos em contornos mais leves e mais modernos, alinhados com o propósito que nos move: levar saúde com amor para todos os brasileiros. A evolução faz parte da nossa busca por inovação, acolhimento e aproximação com os clientes, oferecendo soluções de saúde acessíveis com excelência”, destaca Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos.

Entre as novidades, está o símbolo redesenhado com traços mais arredondados, que comunicam leveza, empatia e proximidade, traduzindo visualmente a maneira como a Pague Menos recebe os clientes em suas lojas. Esse mesmo ícone agora se adapta com fluidez ao digital, com uma linguagem visual mais versátil e conectada ao dia a dia das pessoas. O contorno e formas que envolve o símbolo também ganha protagonismo: antes apenas um detalhe gráfico, agora passa a integrar o universo expandido da marca, reforçando sua presença em diferentes pontos de contato, do ambiente físico ao digital.

A nova fonte do logo transita bem nos ambientes físicos e digitais. É levemente envolvente criando conexão com o novo desenho de símbolo, tem contraformas bem amplas que facilitam sua redução e deixa de ser itálica como era na versão anterior – comunicando muito mais do que desempenho, mas sim cuidado e atenção em cada atendimento.

Além do logotipo, outras peças de comunicação também carregarão a nova essência da marca por meio de grafismos inspirados no símbolo. A proposta é refletir o espírito da Pague Menos e a diversidade de quem a marca representa: gente de todas as partes do país, com o coração grande e o jeito caloroso de ser. Além do universo digital, em breve, a renovação também chegará a ambientação dos pontos físicos da rede. As lojas da Pague Menos passam a incorporar gradualmente, a partir do final de abril, a nova identidade em sua arquitetura e sinalização, criando uma experiência ainda mais receptiva e moderna.

Para Arnaldo Bastos, sócio-diretor da FutureBrand São Paulo, criar a nova identidade visual da Pague Menos foi uma oportunidade de expressar, por meio do design, a evolução de uma marca que é referência no cuidado com a saúde dos brasileiros. “Buscamos uma linguagem visual contemporânea, alinhada à visão de futuro da empresa. A nova logo, com formas suaves e cores vibrantes, reflete acolhimento e dinamismo. O estilo fotográfico, traz uma estética quente e vibrante, conectada ao estilo de vida real dos consumidores, indo além do ambiente da farmácia”, afirma. O resultado das mudanças é uma marca visualmente mais leve e com forte presença tanto nas lojas físicas quanto em plataformas digitais, como o app e as redes sociais da rede.

“As tradicionais cores vermelho e azul utilizadas pela marca recebem uma atualização, com tons mais vibrantes e abertos, a fim de reforçar a energia positiva, o alto astral e a receptividade que fazem parte do DNA da empresa. A nova identidade visual é, acima de tudo, uma expressão do cuidado, da confiança e da inovação que guiam a trajetória da marca”, acrescenta Amanda Oliveira, design specialist leader da FutureBrand São Paulo.