M. Dias Branco tem receita de R$ 2,2 bilhões no 1º trimestre

Foi divulgado na noite desta sexta-feira, 2, o resultado financeiro da cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos, relativo ao primeiro trimestre (janeiro-fevereiro-março) deste ano de 2025.

A companhia registrou no período receita líquida de R$ 2,2 bilhões, ou seja, 3,2% maior do que a do 1T24(primeiro trimestre de 2024), além de geração de caixa operacional da ordem de R$ 280 milhões, o dobro do caixa gerado no 1º trimestre do ano anterior.

O lucro líquido no 1T25 foi de R$ 69 milhões.

Em comunicado transmitido a esta coluna, M. Dias Branco informa que, em um período conturbado no qual muitas empresas enfrentam resultados financeiros negativos como consequência das elevadas taxas de juros, a empresa “colhe bons resultados da gestão financeira austera”.

De acordo com o comunicado, a empresa encerrou o trimestre com R$ 2,3 bilhões em caixa (eram R$ 2,2 bilhões no 1T24) e caixa líquido (caixa menos dívidas) de R$ 132 milhões, além de resultado financeiro positivo de R$ 5,5 milhões.

“Esse é um reflexo da solidez do nosso balanço e do quanto temos sido criteriosos na administração de dívidas e investimentos”, como explica Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores de M. Dias Branco

Embora a receita líquida tenha crescido 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, com 3,7% de aumento de preço médio, houve 0,7% de retração dos volumes.

O destaque positivo foi o desempenho das categorias de Moagem e Refino de Óleos, que cresceu 17,4%, refletindo os primeiros resultados da nova estrutura dedicada ao canal food service, que passou a contar com uma diretoria comercial exclusiva.

“Embora a companhia sempre tenha atuado em food service, com marcas como Medalha de Ouro e Puro Sabor, a nova estrutura comercial da área tem permitido agilidade para execução da nova estratégia, com rápida expansão de volumes e receitas”, explica Fábio Cefaly.

Outro destaque é o segmento Adjacências que engloba o portfólio de saudáveis, torradas, mistura para bolos, snacks, molhos e temperos e marcas conquistadas com aquisições como Jasmine, Fit Food e Frontera. A área conta agora com um time renovado e dedicado integralmente a essas linhas e apresentou crescimento de receita líquida de dois dígitos frente ao 1T24, com destaque para a categoria de snacks.

Em comparação com o 4T24, a receita líquida recuou 11,3%, impactada pela queda de 8,6% nos volumes, o que está em linha com a sazonalidade histórica entre esses dois trimestres.

“Tradicionalmente o primeiro trimestre do ano tem redução de vendas em comparação com o fim do ano anterior. Supermercadistas costumam iniciar o ano estocados e os consumidores, também. Além disso há o período de férias escolares, que afeta negativamente a venda de alguns itens, especialmente biscoitos”, detalha o diretor de RI da M. Dias Branco.

A companhia também continua sentindo o impacto dos preços das commodities e da volatilidade do câmbio.

No 1T25, houve aumento da representatividade dos custos sobre a receita líquida tanto em relação ao 1T24 quanto ao 4T24. O preço médio do trigo em dólares no mercado subiu 4% na comparação com o 1T24 e se manteve estável frente ao 4T24. Já o óleo de palma registrou alta de 24% em relação ao 1T24 e recuo de 6% frente ao 4T24, mas ainda sendo negociado em patamares elevados.

O câmbio, por sua vez, seguiu bastante volátil, com o dólar encerrando o trimestre em R$ 5,84 (média mensal do 1T25), acima dos R$ 4,95 observados no 1T24.

De acordo com Fábio Cefaly, as commodities utilizadas no processo produtivo da M. Dias Branco seguem com preços elevados, principalmente o óleo de palma e o cacau, em adição ao impacto da desvalorização do Real ao longo dos últimos trimestres, o que exigiu cautela nos movimentos de precificação.