Mais conforto e preço menor: viagens de ônibus preenchem ‘lacunas’ deixadas por voos comerciais

Bons preços, horários coerentes, poltronas confortáveis, bagagem ‘à vontade’, flexibilidade, facilidade e preços baixos para alterar horários de viagens, dias ou até cancelar passagens, tudo isso podemos citar de vantagens para quem viaja de ônibus no Nordeste.

A última benesse, pensada para quem não encara os elevados preços de passagens de avião, sobretudo de última hora, será o leito cama trazido pela Expresso Guanabara, conforme informação do colunista Victor Ximenes.

O Gerente de Marketing da empresa, Rodrigo Mont’alverne, deu mais detalhes sobre as razões que levarão a Guanabara a incorporar pela primeira vez veículos com leito cama. "Com o alto preço das passagens aéreas, principalmente para as cidades aqui da região Nordeste mais próximas como Teresina, Natal e Recife, se o cliente precisa fazer uma viagem e adquirir a passagem com pouco tempo antes da viagem aérea, isso torna o preço elevado, as pessoas não pagam esse preço elevado".

Mont’alverne esclarece que o produto foi pensado para o público que não tolera pagar caro: "Estamos lançando um serviço para esse tipo de público, que não está disposto a pagar um valor muito elevado, tendo uma viagem (rodoviária) premium, com conforto elevado, poltrona que vira cama, kit amenities, internet via satélite, todo um serviço voltado para esse tipo de público.

Praticamente, o único fator que joga contra as viagens rodoviárias são os elevados tempos de deslocamento. Uma viagem entre Fortaleza e Natal dura praticamente 9 horas, enquanto um voo entre as cidades não ultrapassa 50 minutos. Entre Fortaleza e Recife chega a ultrapassar as 14 horas; o voo 1h05 minutos. Voa quem não pode esperar ou quem não pode ficar tanto tempo “off-line” em viagens diurnas.

Já o horário noturno é oportuno porque permite que o cliente não fique indisponível para os negócios e, de quebra, consegue descansar bem.

A Guanabara disse ao colunista Victor Ximenes que "10 veículos do modelo Campione Invictus DD (Double Decker) introduzirão o serviço Leito Cama, novidade na frota da empresa. Os novos ônibus atenderão inicialmente rotas interestaduais como Fortaleza–Teresina, Fortaleza–Recife e Fortaleza–Natal". A Guanabara investirá em mais conforto justamente em rotas em que a quantidade de assentos aéreos oscila.

Queda de assentos aéreos no Nordeste

Antes da chegada do “Leito-cama” já conseguíamos ver, desde 2024, uma a redução de assentos aéreos, também relativo ao bom serviço em empresas de ônibus.

Conforme contamos, a Latam e Azul tiveram muito menos assentos no 1º trimestre entre voos dentro da Região Nordeste. Só em Fortaleza, foram 80 mil assentos a menos nos três primeiros meses de 2025 em viagens intra-nordeste.

Os motivos dessas reduções podem ser atrelados sim a preços elevados, de fato, como comentado pelo executivo da Guanabara. Vejo com muita frequência, usuários reclamando de preços de passagens entre Fortaleza e Natal, Fortaleza e Recife, e são pessoas com poder aquisitivo bem maiores que a média do PIB per capita da região.

A consequência é ocupação fraca como ocorre por exemplo em trechos como Fortaleza Natal (65%), e Fortaleza Teresina (68%). Além disso, como falamos, haverá cada mais a opção rodoviária, preços muito menores e confortáveis.

Evolução nas viagens rodoviárias

Saem os ônibus executivos, entram os ônibus leito e semi-leito de melhor conforto. Em Fortaleza, por exemplo, entre cidades como Teresina, Natal e Recife, são dezenas durante o dia partindo e chegando. Uma consulta rápida nos sites de Guanabara e Flixbus mostra que, de longe, os assentos leitos são maioria, ou seja, há demanda de um público que consegue pagar mais por conforto.

Mais que conforto, os futuros usuários do leito-cama serão mimados com kit amenidades e internet por satélite, que pode reduzir a intermitência do serviço pelas estradas.

Em 2025, a tendência de crescimento continua. A Flixbus, empresa de tecnologia para transporte rodoviário com atuação no Nordeste, disse que a região "representa aproximadamente metade da oferta no Brasil (em número de km). Por ano, são mais de 10000 viagens na região, cobrindo dezenas de cidades".

Fortaleza, Natal, Recife e Salvador são as cidades mais procuradas, mas Maceió, João Pessoa e Aracaju também crescem na procura.

A FlixBus ainda não oferece leito cama na região, mas disse que está estudando a possibilidade para o futuro.

Segundo a empresa, o avanço econômico no Nordeste também faz crescer a busca por viagens: “Há dados disponibilizados que informam que a atividade econômica da região Nordeste apresentou um crescimento de 4% em 2024, superando a média nacional de 3,8%, de acordo com o Boletim Macro Regional - Nordeste, edição de março de 2025, produzido pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV Ibre), Fundação Getulio Vargas".

Estados como Pernambuco e Ceará tiveram papel fundamental nesse crescimento, registrando avanços econômicos de 4,7% e 5,5%, respectivamente, impulsionados pelos setores de serviços e indústria de transformação.

A Bahia também apresentou bons resultados, com crescimento de 3,1% no ano, embora ainda abaixo da média nordestina.

Número de assentos partindo de Fortaleza

O primeiro trimestre de 2024 ofereceu menos assentos de Fortaleza para Teresina, Recife e Natal. A partir do 2º trimestre a situação se inverte e 2025 passa a oferecer mais assentos sobretudo para Recife e Teresina.

O que se vê, porém, previsto para o 2º semestre, é, em geral, menos assentos oferecidos.

No resumo do ano a ano, partindo de Fortaleza, com destino às 3 cidades acima, em 2024 foram aproximadamente 902.058 assentos. Em 2025, há previsão de repetição do número, com levíssimo acréscimo: 903.772.